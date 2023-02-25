Что сейчас происходит на границе Литвы с Беларусью? 1 25.02.2023, 18:15

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Очереди из грузовиков шокируют.

После того как Польша ограничила движение грузового транспорта на границе с Беларусью, в Литве скопились длинные очереди грузовиков, пишет «Зеркало» со ссылкой на BNS. Ожидают пропуска уже более 1300 фур.

Перед пунктом пропуска Мядининкай 25 февраля в очереди стояло около 580 грузовиков, ориентировочное время ожидания составляло трое суток. Еще около 140 грузовиков было перед пунктом Лаворишкес (15 часов ожидания), около 260 машин перед Райгардасом (полтора дня ожидания) и около 380 перед пунктом пропуска Шальчининкай (40 часов).

Как заявили BNS в Службе охраны государственной границы Литвы, таможенные посты на литовской стороне в настоящее время работают в полную силу, но из-за значительно возросшего транспортного потока время ожидания растет. На пропускную способность в Мядининкае также влияют ремонтные работы на КПП.

Об увеличении нагрузки на литовские КПП 24 февраля сообщал и белорусский Госпогранкомитет. По информации ведомства, вчера самым загруженным на въезд в ЕС был маршрут через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). В несколько раз увеличилось скопление грузовиков перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Лаворишкес (Котловка).

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