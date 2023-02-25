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Экс-генерал ФСБ: Путин напуган и боится гнева россиян из-за провалов в войне

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  • 25.02.2023, 18:26
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Экс-генерал ФСБ: Путин напуган и боится гнева россиян из-за провалов в войне

Российский правитель погубил себя, приказав начать войну с Украиной.

В России растет недовольство из-за провалов армии в Украине. При этом все чаще объектом критики становится Путин. Хозяин Кремля понимает, что ему стоит серьезно опасаться гнева россиян. Поэтому он судорожно цепляется за любую возможность добиться победы в Украине, пишет британское издание Express.

Как пояснил бывший начальник московского управления ФСБ генерал Евгений Савостьянов, Путин прекрасно понимает настроение людей, которые потеряли из-за него все, поэтому держится подальше от них.

Вместе с тем он уверен в том, что Путин погубил себя, приказав начать полномасштабную войну с Украиной.

- Путин сейчас ужасно напуган. Он понимает, что попал в беду. Сейчас он находится в таком психологическом состоянии, что цепляется за любую возможность победить, — добавил Савостьянов.

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