«Утром меня разбудил дядя со словами: «Вставай, война началась!» 25.02.2023, 18:43

Брестчанин рассказал, как встретил войну в восьми километрах от границы с Беларусью.

Брестчанин Артем (имя изменено) уехал из Беларуси в Украину летом 2021 года. Там он нашел свой второй дом, в начале февраля 2022 года получил временный вид на жительство и приехал пожить к родственникам в хорошо знакомую брестчанам приграничную деревню Заболотье. Поезд из Бреста в Заболотье перестал ходить еще в начале марта 2020 года, когда Украина полностью закрыла границы из-за пандемии коронавируса.

24 февраля началась война, Беларусь стала соучастником агрессии, предоставив России свою территорию. Родственники Артема мгновенно поменяли мнение о Лукашенко, а брестчанин уже 25 февраля смог выехать в Польшу, потратив на это около 12 часов, а не несколько суток, как большинство беженцев из Украины. Тут не обошлось без удачи. В марте 2022 года Артем подробно описал для личного архива свою встречу с войной и выезд в Польшу. «Брестская газета» опубликовала его рассказ от первого лица с сокращениями.

Последние мирные часы и первые часы войны

В ночь с 23 на 24 февраля я зашел в Telegram почитать новости. И понял, что ситуация обострилась еще больше. Прочитал, что Украина вводит Чрезвычайное положение. Посмотрел экстренное обращение Владимира Зеленского, где он говорил про войну и просил Россию остановиться. Это был последний раз, когда мы все видели его бритым и в костюме с галстуком. После этого как-то не хотелось спать. Включил сериал, а уснул в итоге ближе к 5.30. К тому моменту Россия уже начала вторжение в Украину. И хорошо, что перед сном не заходил снова почитать новости, иначе, наверное, уже бы и не уснул.

Примерно в 8 утра меня разбудил дядя со словами: «Вставай, война началась!». Естественно, я не поверил и воспринял это как шутку. Спросил, зачем меня разбудили. А потом в комнату вошла тетя и тоже сказала, что началась война, ночью бомбили Луцк и другие областные центры Украины. Еще какое-то время понадобилось, чтобы прийти в себя. Телеграм-каналы просто разрывались от новостей. Только после этого я осознал, что реально началась война.

Дальше узнал, что армия России бомбила не конкретно города, а военные аэродромы в областных центрах. Сразу появилась аналогия с гитлеровской Германией, которая тоже в начале нападения на СССР разбомбила приграничные аэродромы.

Следующие несколько часов ушли на то, чтобы прийти в себя и понять, что делать дальше. Мне начали звонить родители и друзья. Спрашивали, что происходит в Украине и что я буду делать. Мама настойчиво просила вернуться в Беларусь как можно быстрее. И я реально начал рассматривать вариант возвращения в Брест через погранпереход «Мокраны — Доманово».

Этот вариант быстро отпал, когда я прочитал в новостях, что пункты пропуска с украинской стороны перестали работать. Следующим шоком для меня стало то, что Россия вторглась в Украину в том числе с территории Беларуси – с Гомельской, но не Брестской области. А потом посмотрел видео из Малоритского района, где спокойно разъезжала военная техника. У меня не было сомнения, что это под Малоритой, так как я прекрасно узнал дорогу от пункта пропуска в сторону Бреста.

Еще была пугающая информация от жителей деревень, которые находятся рядом с пунктом пропуска «Доманово». Они говорили, что российская военная техника выехала из леса и просто встала перед границей, повернув стволы орудий в сторону Украины. Но подтвердить эту информацию мне не удалось, да и времени и желания тогда на это не было.

После этого я решил, что нужно уезжать в Польшу. И начал искать информацию про то, как работают пункты пропуска и пропустят ли поляки к себе белoрусов, у которых нет виз. Обрадовался, когда узнал, что Польша открыла гуманитарные коридоры для всех. И что я точно смогу выехать из Украины. Уезжать решил утром 25 февраля, потому что выехать из Заболотья в Ковель можно было только на поезде. А уже оттуда ехать в Польшу на автобусе.

«Собаки гавкали активнее, чем обычно. Ощущалось, что им передалась тревога хозяев»

Днем я начал готовиться к отъезду в Польшу. Съездил на велосипеде в центр за продуктами. Испытал удачу в поисках хлеба или дрожжей. Обошел все магазины, дрожжей нигде не было, смог купить только одну буханку хлеба. Продавщицы рассказали, что хлеб и дрожжи раскупили сразу после открытия магазинов. Примерно то же самое было в аптеках. Люди скупили лекарства и таблетки первой необходимости.

У немногочисленных людей, которых встречал, почувствовал тревогу и напряжение. Причины были ясны. А собаки гавкали активнее, чем обычно. Ощущалось, что им передалась тревога хозяев. И со стороны казалось, что активным лаем они обсуждали новости и своих хозяев. Такого поведения собак я никогда не встречал раньше.

Вернулся домой и начал собирать вещи. Понимал, что чемодан можно не брать, потому что он лишает мобильности. Решил в сумку с ноутбуком сложить зарядки, пауэрбанки и документы. А в обычный рюкзак закинул вещи первой необходимости и минимальный набор одежды. Еще созвонился с другом, который живет в Варшаве. Договорились, что он примет меня у себя. Записал его польский номер телефона и точный адрес.

Тревога усилилась, когда представители территориальной обороны сообщили, что ночью российские солдаты могут выдвинуться в сторону Ковеля и Луцка через погранпереход «Мокраны — Доманово». Тероборона попросила всех жителей приграничных деревень проверить подвалы в домах и подготовиться к обстрелам. После этого у меня началась легкая паника. Я понимал, что если россияне перейдут границу и двинутся на Ковель, то перережут мне путь в Польшу, а я окажусь на оккупированной территории. Дальше оставалось только надеяться и даже молиться, чтобы этого не случилось, чтобы смог выехать из Украины.

«Был уверен, что этот гул создала российская военная техника, которая скопилась на границе»

Вечер плавно перетек в ночь. Поезд из Заболотья в Ковель отправлялся в 5.30. Думал прилечь поспать, но у меня был такой стресс, что спать вообще не хотелось. Время тянулось безумно долго. Около двух часов ночи вышел на улицу, чтобы подышать воздухом. И получил новую порцию тревоги, когда услышал странный гул. Для понимания ситуации: мои родственники живут на отдаленном хуторе ближе к границе с Беларусью. Впереди нас только лес. И от дома до границы с Беларусью примерно 8 км.

Я сразу начал накручивать себя. Был уверен, что этот гул создала российская военная техника, которая скопилась на границе. Плюс тероборона просила не ездить в приграничный лес. Еще была информация, что ВСУ готовится встречать российскую армию не сразу на границе, а в районе Ратно и основных дорог в соседние области Украины. У меня до сих пор нет ответа, что за гул я слышал. Казалось бы, не может быть, чтобы военную технику было слышно за 8 км. С другой стороны, когда кто-то пилит в лесу деревья, то это слышно очень далеко.

Вернулся в дом, прилег на кровать и наконец-то смог уснуть. До выхода из дома оставался час. Потом проснулся, собрался и попрощался с родственниками. Пожелали друг другу удачи с надеждой, что скоро увидимся. С тех пор прошел год, а мы так и не увиделись. Но у них все хорошо, моя двоюродная сестра даже успела выйти замуж!

Было немного страшно идти одному в полной темноте по хутору и светить фонариком. Еще появился страх встретить диверсантов. Но он быстро исчез, когда дошел до центра деревни и увидел людей. Дальше сел в поезд и поехал в Ковель.

Кстати, через какое-то время поезд из Заболотья в Ковель перестал ходить, а украинцы даже разобрали часть железной дороги в сторону беларуского железнодорожного пункта пропуска «Хотислав». А ведь в начале 2020 года, еще до коронавируса, поезд «Брест — Заболотье» ездил несколько раз в день. Теперь большой вопрос, вернут ли этот маршрут в будущем.

Примерно в 7 утра приехал в Ковель. Сразу отправился на автовокзал и попытался купить билет на любой автобус в Польшу. Билетов, естественно, не было. А таких желающих, как я, было много. Работница автовокзала предложила подойти через пару часов и попробовать купить билет на завтра, но я отказался.

Дальше вышел на улицу к платформам. Увидел автобус на Варшаву и маршрутку на Люблин. Водители сразу объявили, что все билеты продали еще вчера. У них были списки пассажиров. Вскоре водителя автобуса обступили мамы с детьми. Некоторые из них со слезами на глазах просили впустить в автобус. Они были готовы ехать стоя. Водитель сжалился и впустил их, в итоге автобус уехал полностью забитым.

А я попробовал испытать удачу с водителем маршрутки. Он у меня сразу спросил, куда я собрался, ведь военнообязанным выезд из Украины запрещен. Я объяснил, что белoрус, показал свой паспорт. У него маршрутка тоже была заполнена людьми. И тут он сказал, что ждет последнего пассажира по списку. Если он не придет в течение пяти минут, то я могу занять его место. И вот я стою рядом с водителем. Он курит, а я молюсь, чтобы этот пассажир не пришел. Водитель докурил и сказал, что я могу ехать с ним. Моему счастью не было предела! Ведь я уже готовился идти пешком на трассы в сторону Польши и ловить попутку, чтобы меня подбросили до границы.

«Примерно за 15 км до пункта пропуска начиналась огромная очередь из легковых автомобилей»

Мы выехали из Ковеля в сторону пункта пропуска «Ягодин». На выезде из города я впервые увидел реальный боевой танк. Не знаю, что это за модель, но обратил внимание, что экипаж выглядел уставшим. Военные завтракали, забравшись на броню. По пути к пункту пропуска мы проехали нескольких блокпостов. Было видно, что они появились в течение суток.

А примерно за 15 км до пункта пропуска начиналась огромная очередь из легковых автомобилей. Сначала я думал, что мы тоже встанем в нее и в итоге застрянем на границе. Но тут водитель неожиданно выехал на встречную полосу и уверенно поехал к пункту пропуска. Только на подъезде к границе до меня дошло, что для автобусов и маршруток есть отдельная очередь.

Около часа ушло на то, чтобы въехать в сам пункт пропуска. По дороге водитель подобрал еще несколько женщин с детьми. Они согласились стоять, ведь сидячих мест не было. А еще примерно каждые 200 метров нас останавливали пограничники и другие люди в форме с автоматами. Их интересовал только я, ведь они явно думали, что я украинец, который пытается выехать из страны. В итоге до въезда в пункт пропуска я не выпускал свой паспорт из рук, регулярно показывая его людям в форме.

Еще несколько часов мы простояли в очереди уже в самом пункте пропуска. Впереди нас были огромные автобусы, забитые женщинами с детьми. Вскоре все пассажиры по указанию водителя вышли из маршрутки и организованно зашли внутрь. Дальше у нас проверили паспорта. Было немного мило, когда девушка-пограничник пыталась узнать меня на фото в паспорте, который выдали еще в 2013 году. Дальше она заглянула в компьютер и уверенно попросила мой временный вид на жительство. Так я понял, какие мои данные у них есть в базе.

Потом мы вернулись в маршрутку. Ушло примерно еще три часа, чтобы въехать в польский пункт пропуска «Дорохуск». В это время я решил почитать новости. И снова появилась тревожность. Узнал, что в Гостомеле высаживается российский десант, а на окраинах Киева появились диверсионные группы. Появились мысли, что Киев сегодня могут захватить.

Спустя какое-то время очередь дошла до нас. Мы снова всем составом зашли в здание. И там по очереди подходили к окошкам пограничников. У меня началась небольшая паника, в гугл-переводчике вбил фразу о том, что мне нужна международная защита. А женщина-пограничник посмотрела мой паспорт, поставила штамп и отдала его, ничего не сказав.

Я удивился и не знал, что делать. Тогда попросил украинку, с которой познакомился в маршрутке, подойти со мной к пограничнику и спросить, что мне делать. Она знала польский, так как последние несколько лет работала в Польше. И вот через нее пограничник объяснил, что на международную защиту мне не надо сразу подаваться, не надо ехать в лагерь для беженцев, что я могу быть свободен. После этого у меня гора с плеч свалилась, я почувствовал себя свободным и в безопасности.

Когда все пассажиры вернулись в маршрутку, мы поехали в Люблин. В дороге удалось немного поспать. На автовокзале в Люблине я и часть пассажиров пересели на автобус в Варшаву. Я связался со своим другом, рассказал во сколько примерно приеду и куда. И вот около 21.00 я приехал на «Варшаву Заходню». Меня встретил друг и мы сразу поехали к нему домой. С этого момента начался новый этап в моей жизни и знакомство с Польшей, но это уже другая история.

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