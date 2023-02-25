США предоставят Украине три типа беспилотников 25.02.2023, 19:08

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Военный эксперт объяснил, насколько они помогут ВСУ на фронте.

Украина получит от США три типа беспилотников. Любые дроны необходимы на фронте и помогут ВСУ в борьбе с оккупантами. Об этом «24 каналу» рассказал украинский военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. Запад очевидно верит в победу Украины, но должен еще кое-что сделать, чтобы помочь государству.

Катков отметил, что любые беспилотники нужны. Тем более когда речь идет о полноценных аппаратах, не о третьих «Мавиках». «Altius» - отдельно, это понятно дроны-камикадзе. Другие же БпЛА – это разведывательного класса аппараты. Важный аспект только в том, что они передаются по программе, когда они заказываются у производителей.

- Это означает определенный долгий путь с того момента, как их выработают, до того, как их передадут Украине. В отличие от программы президентского изъятия, когда они снимаются с вооружения вооруженных сил США и передаются сразу нашим, – заметил военный эксперт.

Главный редактор Defence Express добавил, что это важный процесс. Украинцы должны понимать, что чем больше дронов, тем лучше будет ситуационная осведомленность. Кроме того, некоторые американские дроны имеют возможность наводить высокоточное вооружение с полуавтоматической лазерной наводкой.

- Это, опять-таки, работает по другим передачам от других стран, вроде высокоточных ракет с лазерной наводкой, - подчеркнул Катков.

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