Семь фильмов, которые мотивируют на перемены в жизни
- 25.02.2023, 19:14
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Они отлично подойдут для просмотра в выходные.
Intex-press сделал подборку удивительных историй, которые произошли с обычными людьми. Вот топ-7 фильмов, которые мотивируют на положительные перемены в жизни:
«Под солнцем Тосканы» (2003)
Тяжело переживая развод, писательница Фрэнсис Мэйс медленно погружается в пучину депрессии. Душевный кризис перетекает в творческий. Опустошенная и разбитая, Фрэнсис все же поддается на уговоры подруги и едет развеяться в Италию. Происходит настоящее чудо!
Ласковое южное солнце пробуждает в очарованной красотой Тосканы Фрэнсис страстное желание начать новую жизнь — именно здесь, в этом теплом и дружелюбном краю. Первым делом она покупает себе старинную виллу. Вторым — заводит новые знакомства. И она еще не ведает, что третье вскоре найдет ее само. И это будет новая всепоглощающая любовь.
В ролях: Дайан Лэйн, Сандра О, Линдси Дункан.
Рейтинг: 7.4.
«Гавр» (2011)
Марсель Маркс, в прошлом богемный писатель, переселяется в портовый город Гавр и становится чистильщиком сапог. Занятие, хоть и не очень хлебное, дает Марселю ощущение пользы для людей. Поставив крест на своих писательских амбициях, Марсель вполне доволен жизнью, проводя ее между работой, домом и ближайшим кабаком.
Но однажды судьба сталкивает его с ребенком-иммигрантом из Черной Африки, а жена Марселя Арлетти тяжело заболевает. И вновь Марсель оказывается перед холодной стеной равнодушия и пробует победить слепую государственную машину, надвигающуюся на ребенка-беженца. Оружие Марселя — только врожденный оптимизм и поддержка многочисленных друзей. Сможет ли он победить в этой неравной борьбе?..
В ролях: Андре Вильм, Кати Оутинен.
Рейтинг: 6.9.
«Цвета любви» (2020)
Библиотекарь Тейлор Харрис приезжает в городок в штате Монтана, где ее брат пытается защитить загородный отель, в котором он работает, от претендующего на него магната Джоэла Шинана. Тейлор решает помочь брату.
В ролях: Джессика Лаундс, Чад Майкл Мюррэй.
Рейтинг: 6.6.
«Начать с нуля!» (2020)
Джулия — менеджер по маркетингу в компании, где босс не ценит верных сотрудников. Бойфренд Джулии, Раф — свободный художник, который ничего не делает по дому. Ее бывший, Оттавио, собирается сыграть свадьбу, но продолжает отправлять ей сообщения по ночам. А подруга Ванесса нагло пользуется ее безотказностью. Когда на работе появляется 20-летняя блогерша с миллионом фолловеров, 40-летняя Джулия понимает, что ее отодвигают на второй план. Устав от своей бестолковой жизни, она решает: «Начну с нуля!»
В ролях: Валентина Лодовини, Нери Маркоре.
Рейтинг: 6.7.
«Бэби-бум» (1987)
Деловая женщина, безумно занятая на работе, вынуждена круто изменить свою жизнь, когда у нее на руках оказывается крохотный плачущий комочек в пеленках. Она мечется между младенцем, боссом и «другом семьи» и находит успокоение, только уехав за город, где встречает замечательного человека — местного ветеринара. Среди бесконечных хлопот о ребенке наконец-то появляется время для любви.
В ролях: Дайан Китон, Сэм Шепард.
Рейтинг: 6.9.
«Тюльпаны: Любовь, честь и велосипед» (2017)
Потеряв ферму во время наводнения 1953-го года, романтичный голландский фермер решает, что устал от местного климата. Он переезжает в Италию, чтобы выращивать тюльпаны в душной жаре Апулии.
В ролях: Ксения Соло, Джанкарло Джаннини.
Рейтинг: 6.9.
«Ложь во спасение» (2014)
История об американке, которая согласилась принять беженцев из Судана в своем доме в Соединенных Штатах.
В ролях: Риз Уизерспун, Арнольд Ошенг.
Рейтинг: 7.4.