Семь фильмов, которые мотивируют на перемены в жизни 25.02.2023, 19:14

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Они отлично подойдут для просмотра в выходные.

Intex-press сделал подборку удивительных историй, которые произошли с обычными людьми. Вот топ-7 фильмов, которые мотивируют на положительные перемены в жизни:

«Под солнцем Тосканы» (2003)

Тяжело переживая развод, писательница Фрэнсис Мэйс медленно погружается в пучину депрессии. Душевный кризис перетекает в творческий. Опустошенная и разбитая, Фрэнсис все же поддается на уговоры подруги и едет развеяться в Италию. Происходит настоящее чудо!

Ласковое южное солнце пробуждает в очарованной красотой Тосканы Фрэнсис страстное желание начать новую жизнь — именно здесь, в этом теплом и дружелюбном краю. Первым делом она покупает себе старинную виллу. Вторым — заводит новые знакомства. И она еще не ведает, что третье вскоре найдет ее само. И это будет новая всепоглощающая любовь.

В ролях: Дайан Лэйн, Сандра О, Линдси Дункан.

Рейтинг: 7.4.

«Гавр» (2011)

Марсель Маркс, в прошлом богемный писатель, переселяется в портовый город Гавр и становится чистильщиком сапог. Занятие, хоть и не очень хлебное, дает Марселю ощущение пользы для людей. Поставив крест на своих писательских амбициях, Марсель вполне доволен жизнью, проводя ее между работой, домом и ближайшим кабаком.

Но однажды судьба сталкивает его с ребенком-иммигрантом из Черной Африки, а жена Марселя Арлетти тяжело заболевает. И вновь Марсель оказывается перед холодной стеной равнодушия и пробует победить слепую государственную машину, надвигающуюся на ребенка-беженца. Оружие Марселя — только врожденный оптимизм и поддержка многочисленных друзей. Сможет ли он победить в этой неравной борьбе?..

В ролях: Андре Вильм, Кати Оутинен.

Рейтинг: 6.9.

«Цвета любви» (2020)

Библиотекарь Тейлор Харрис приезжает в городок в штате Монтана, где ее брат пытается защитить загородный отель, в котором он работает, от претендующего на него магната Джоэла Шинана. Тейлор решает помочь брату.

В ролях: Джессика Лаундс, Чад Майкл Мюррэй.

Рейтинг: 6.6.

«Начать с нуля!» (2020)

Джулия — менеджер по маркетингу в компании, где босс не ценит верных сотрудников. Бойфренд Джулии, Раф — свободный художник, который ничего не делает по дому. Ее бывший, Оттавио, собирается сыграть свадьбу, но продолжает отправлять ей сообщения по ночам. А подруга Ванесса нагло пользуется ее безотказностью. Когда на работе появляется 20-летняя блогерша с миллионом фолловеров, 40-летняя Джулия понимает, что ее отодвигают на второй план. Устав от своей бестолковой жизни, она решает: «Начну с нуля!»

В ролях: Валентина Лодовини, Нери Маркоре.

Рейтинг: 6.7.

«Бэби-бум» (1987)

Деловая женщина, безумно занятая на работе, вынуждена круто изменить свою жизнь, когда у нее на руках оказывается крохотный плачущий комочек в пеленках. Она мечется между младенцем, боссом и «другом семьи» и находит успокоение, только уехав за город, где встречает замечательного человека — местного ветеринара. Среди бесконечных хлопот о ребенке наконец-то появляется время для любви.

В ролях: Дайан Китон, Сэм Шепард.

Рейтинг: 6.9.

«Тюльпаны: Любовь, честь и велосипед» (2017)

Потеряв ферму во время наводнения 1953-го года, романтичный голландский фермер решает, что устал от местного климата. Он переезжает в Италию, чтобы выращивать тюльпаны в душной жаре Апулии.

В ролях: Ксения Соло, Джанкарло Джаннини.

Рейтинг: 6.9.

«Ложь во спасение» (2014)

История об американке, которая согласилась принять беженцев из Судана в своем доме в Соединенных Штатах.

В ролях: Риз Уизерспун, Арнольд Ошенг.

Рейтинг: 7.4.

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