закрыть
25 февраля 2023, суббота, 19:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Семь фильмов, которые мотивируют на перемены в жизни

  • 25.02.2023, 19:14
  • 2,054
Семь фильмов, которые мотивируют на перемены в жизни

Они отлично подойдут для просмотра в выходные.

Intex-press сделал подборку удивительных историй, которые произошли с обычными людьми. Вот топ-7 фильмов, которые мотивируют на положительные перемены в жизни:

«Под солнцем Тосканы» (2003)

Тяжело переживая развод, писательница Фрэнсис Мэйс медленно погружается в пучину депрессии. Душевный кризис перетекает в творческий. Опустошенная и разбитая, Фрэнсис все же поддается на уговоры подруги и едет развеяться в Италию. Происходит настоящее чудо!

Ласковое южное солнце пробуждает в очарованной красотой Тосканы Фрэнсис страстное желание начать новую жизнь — именно здесь, в этом теплом и дружелюбном краю. Первым делом она покупает себе старинную виллу. Вторым — заводит новые знакомства. И она еще не ведает, что третье вскоре найдет ее само. И это будет новая всепоглощающая любовь.

В ролях: Дайан Лэйн, Сандра О, Линдси Дункан.

Рейтинг: 7.4.

«Гавр» (2011)

Марсель Маркс, в прошлом богемный писатель, переселяется в портовый город Гавр и становится чистильщиком сапог. Занятие, хоть и не очень хлебное, дает Марселю ощущение пользы для людей. Поставив крест на своих писательских амбициях, Марсель вполне доволен жизнью, проводя ее между работой, домом и ближайшим кабаком.

Но однажды судьба сталкивает его с ребенком-иммигрантом из Черной Африки, а жена Марселя Арлетти тяжело заболевает. И вновь Марсель оказывается перед холодной стеной равнодушия и пробует победить слепую государственную машину, надвигающуюся на ребенка-беженца. Оружие Марселя — только врожденный оптимизм и поддержка многочисленных друзей. Сможет ли он победить в этой неравной борьбе?..

В ролях: Андре Вильм, Кати Оутинен.

Рейтинг: 6.9.

«Цвета любви» (2020)

Библиотекарь Тейлор Харрис приезжает в городок в штате Монтана, где ее брат пытается защитить загородный отель, в котором он работает, от претендующего на него магната Джоэла Шинана. Тейлор решает помочь брату.

В ролях: Джессика Лаундс, Чад Майкл Мюррэй.

Рейтинг: 6.6.

«Начать с нуля!» (2020)

Джулия — менеджер по маркетингу в компании, где босс не ценит верных сотрудников. Бойфренд Джулии, Раф — свободный художник, который ничего не делает по дому. Ее бывший, Оттавио, собирается сыграть свадьбу, но продолжает отправлять ей сообщения по ночам. А подруга Ванесса нагло пользуется ее безотказностью. Когда на работе появляется 20-летняя блогерша с миллионом фолловеров, 40-летняя Джулия понимает, что ее отодвигают на второй план. Устав от своей бестолковой жизни, она решает: «Начну с нуля!»

В ролях: Валентина Лодовини, Нери Маркоре.

Рейтинг: 6.7.

«Бэби-бум» (1987)

Деловая женщина, безумно занятая на работе, вынуждена круто изменить свою жизнь, когда у нее на руках оказывается крохотный плачущий комочек в пеленках. Она мечется между младенцем, боссом и «другом семьи» и находит успокоение, только уехав за город, где встречает замечательного человека — местного ветеринара. Среди бесконечных хлопот о ребенке наконец-то появляется время для любви.

В ролях: Дайан Китон, Сэм Шепард.

Рейтинг: 6.9.

«Тюльпаны: Любовь, честь и велосипед» (2017)

Потеряв ферму во время наводнения 1953-го года, романтичный голландский фермер решает, что устал от местного климата. Он переезжает в Италию, чтобы выращивать тюльпаны в душной жаре Апулии.

В ролях: Ксения Соло, Джанкарло Джаннини.

Рейтинг: 6.9.

«Ложь во спасение» (2014)

История об американке, которая согласилась принять беженцев из Судана в своем доме в Соединенных Штатах.

В ролях: Риз Уизерспун, Арнольд Ошенг.

Рейтинг: 7.4.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников