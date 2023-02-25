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Что происходит на фронте в Украине?

  • 25.02.2023, 19:38
Что происходит на фронте в Украине?

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские бойцы продолжают наносить удары по позициям оккупантов и уничтожили радиолокационную станцию РФ. Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В течение суток противник нанес 6 ракетных и 5 авиационных ударов. Совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали населённые пункты и мирное население. Есть опасность дальнейших российских ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. Им обстреляны районы населенных пунктов Стукаловка, Павловка, Гирине и Екатериновка Сумской области, а также Старица, Волчанск, Огурцово и Бологовка Харьковской области. В районах Ветеринарного и Рубежного оккупанты нанесли авиаудары.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Масютовка, Невское, Белогоровка, Спирное, Федоровка, а также в районе Серебрянского лесничества. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, в частности, Новомлинская, Двугодичной, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Берестового Харьковской области и Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки в Луганской области. У Гряниковки и Спорного зафиксированы вражеские авиационные удары.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции украинских войск, предпринял несколько безуспешных попыток вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Берховка, Ивановское и Северное Донецкой области. Под обстрелы попали районы 18 населенных пунктов. Среди них - Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка – успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, в частности, Авдеевки, Водяного, Острого, Георгиевки, Марьинки, Новомихайловки, Угледара и Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении под вражеский огонь попали районы 12 населенных пунктов, в частности, Времевка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье и Каменская Запорожской области; Марганец и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали Новоберислав Херсонской области и Херсон.

На временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты усиливают давление на гражданское население, проводят обыски помещений. Известно, что в городе Васильевка Запорожской области россияне обустроили застенку, где содержатся проукраинско настроенные граждане.

Все подразделения так называемых «силовых структур» Донецкой области с 1 марта 2023 переходят на функционирование по российскому законодательству. В связи с этим анонсировано увольнение военнослужащих «1 армейского корпуса» (Горловка), достигших предельных сроков пребывания на военной службе.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию.

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