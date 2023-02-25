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США расширили список товаров, которые запрещено экспортировать в Беларусь

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  • 25.02.2023, 20:00
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США расширили список товаров, которые запрещено экспортировать в Беларусь

В список попали смартфоны и бытовая техника.

США расширили экспортные ограничения в отношении России и Беларуси. Это следует из сообщения американского Минторга, пишет РБК.

Новые ограничения коснутся 276 кодов товарной номенклатуры, включая вентиляторы (настенные, напольные, для крыш), кондиционеры воздуха оптовой ценой более $750 в США, холодильники дороже $750, посудомойки, электронные весы дороже $100, микроволновки для домашнего использования, бытовые кофемашины, электрические тостеры, смартфоны дороже $300, звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование.

Ограничения распространяются на Россию и на Беларусь. Отмечается, что одновременно с падением объемов поставок в Россию и Беларусь западный импорт резко увеличился в Турцию, Армению, Кыргызстан, Казахстан и страны Центральной Азии, сообщает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

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