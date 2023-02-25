США расширили список товаров, которые запрещено экспортировать в Беларусь 2 25.02.2023, 20:00

3,640

В список попали смартфоны и бытовая техника.

США расширили экспортные ограничения в отношении России и Беларуси. Это следует из сообщения американского Минторга, пишет РБК.

Новые ограничения коснутся 276 кодов товарной номенклатуры, включая вентиляторы (настенные, напольные, для крыш), кондиционеры воздуха оптовой ценой более $750 в США, холодильники дороже $750, посудомойки, электронные весы дороже $100, микроволновки для домашнего использования, бытовые кофемашины, электрические тостеры, смартфоны дороже $300, звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование.

Ограничения распространяются на Россию и на Беларусь. Отмечается, что одновременно с падением объемов поставок в Россию и Беларусь западный импорт резко увеличился в Турцию, Армению, Кыргызстан, Казахстан и страны Центральной Азии, сообщает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».