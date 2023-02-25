Обострение в Приднестровье: что об этом известно 25.02.2023, 20:17

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Россия нагнетает обстановку.

К годовщине российского вторжения в Украину обострилась ситуация возле ее юго-западной границы. На фоне новостей о возможном перевороте в Молдове напомнили о желании очистить Приднестровье от «миротворцев».

РБК-Украина собрало все, что известно об этой ситуации.

Россия готовила переворот в Молдове

Первым данную тему две недели назад публично поднял президент Украины Владимир Зеленский. На спецзаседании Европейского совета он сообщил о перехвате детального российского плана по свержению проевропейской власти в Молдове.

По его словам, он сразу рассказал об этом молдавской коллеге Майе Санду. Неизвестно, была ли команда из Кремля приступить к реализации плана, но украинская разведка увидела готовность России к конкретным действиям.

Служба разведки и безопасности Молдовы подтвердила получение плана от украинской стороны. Там также отметили, что были выявлены некоторые действия, направленные на подрыв государственности, дестабилизации и нарушение общественного порядка. Более детальную информации в спецслужбе отказались раскрывать из-за рисков срыва оперативных мероприятий.

Спустя несколько дней Санду все же поделилась подробностями. По ее словам, российский план предусматривал диверсии, захват государственных зданий и заложников, а также смену власти руками пророссийской оппозиции, партии «Шор», ветеранов, бывших сотрудников правоохранительных органов и окружения беглого олигарха Влада Плахотнюка. Цель - остановка евроинтеграции Молдовы и использование ее в войне против Украины.

- Документы, полученные от наших украинских партнеров, указывают на места и логистические аспекты организации этой подрывной деятельности. План также предусматривает использование иностранцев для насильственных действий. Например, материалы содержат инструкции о правилах въезда в Молдову для граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории, - рассказала Санду.

На ее заявление отреагировали в Сербии, потребовав предоставить всю имеющуюся информацию о возможном участии ее граждан в подготовке переворота. Сербский президента Александр Вучич заявил о поддержке территориальной целостности Молдовы.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов говорил, что в перевороте планировалось задействовать «чеченских спасателей», которых после операций в разрушенной землетрясениями Турции планировалось перебросить в Кишинев.

Накануне Зеленский на пресс-конференции к годовщине полномасштабной войны повторил, что Россия может готовить вторжение в Молдову, поскольку Владимиру Путину нужно показать какие-то победы и сейчас он пытается найти слабые места.

Причем здесь Приднестровье

Молдова является одной из постсоветских стран, пострадавшей от российской агрессии. Еще с начала 1990-х приднестровский регион де-факто контролирует «миротворческий контингент» из России. После вторжения в Украину угроза из так называемой «ПМР» возросла, поскольку потенциально это еще один плацдарм, который россияне могут использовать для удара.

С новой силой ситуация обострилась после отставки молдавского премьера Натальи Гаврилицы и назначении нового кабинета во главе с Дорином Речаном - советника Санду по вопросам нацбезопасности, секретаря Высшего совета безопасности и сторонника жесткого решения проблемы Приднестровья.

- Мы должны добиться одной фундаментальной вещи - демилитаризации Приднестровья. После этого следует все остальное, и очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, которые там находятся, но на первом месте - демилитаризация, - говорил он, в том числе имея ввиду эвакуацию российских войск.

По его словам, сценариев дестабилизации Молдовы было несколько. В рамках одного из них Россия планировала воспользоваться внутренними «протестами», захватить аэропорт Кишинева, перебросить туда военных, которые при поддержке ресурсов Приднестровья могли бы быстро взять под контроль всю территорию страны.

Хотя министр иностранных дел Нику Попеску подчеркивает, что молдавские силовики подготовили план обороны аэропорты еще до российского вторжения в Украину. В частности, предполагалось уничтожение посадочной полосы.

Что происходило на этой неделе

Ряд прокремлевских телеграм-каналов распространил информацию о подготовке прорыва границы бойцами Вооруженных сил Украины. Якобы несколько сотен человек должны были инсценировать вторжение и для этого в пределах Одесской области в сторону Приднестровья перебросили несколько подразделений.

Министерство иностранных дел РФ в свою очередь подчеркивает, что любые действия, представляющие угрозу безопасности российским «миротворцам» в регионе будут расценены как нападение на Россию.

Что говорят в Украине и Молдове

Украинская сторона настаивает на том, что это очередная информационно-психологическая операция. Фейками о подготовке вторжения в Приднестровье противник пытается переложить ответственность на Украину за возможную эскалацию. На сегодня это направление усилено Силами обороны и ему уделяется такое же внимание, как и границе с Беларусью и России. Но исключительно для того, чтобы не допустить провокаций с той стороны.

- К счастью, каких-то активных или провокационных действий на этом направлении мы также не фиксировали, - заявил спикер Государственной пограничной службы УкраиныАндрей Демченко.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила, что ситуация на границе внимательно отслеживается. В самом же регионе раздуваются панические настроения, и люди пытаются эвакуироваться в Молдову, поскольку статус Приднестровья не гарантирует им безопасности.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что единственной страной, которая может устроить провокации на этой территории, является Россия. А Зеленский напомнил, что в прошлом году оттуда были выстрелы в украинскую сторону.

- Сейчас они через медиа вбрасывают информацию о том, что Украина собирается зайти на территорию Приднестровья. Для чего они это делают? Они понимают, что мы четко уважаем территориальную целостность Молдовы… Они провоцируют постоянн", - прокомментировал он обвинения российской стороны.

Как реагируют в самой Молдове? Адекватная позиция молдавского правительства заключается в том, что все это российские фейки. Местный МИД подчеркивает, что сообщения российской стороны не соответствуют действительности.

- Власти Молдовы опровергают эти заявления и считают их необоснованными, сделанными с целью манипулирования общественным мнением. Ситуация с безопасностью в регионе стабильна, - говорится в сообщении МИД.

Государственный секретарь Минобороны Молдовы Валерий Мижа прямо говорит, что якобы планы Украины о наступлении - это элемент психологической операции.

К слову, американский посол Кент Логсдон заявил, что между Кишиневом и Вашингтоном идет постоянный обмен информацией, и на сегодня нет никаких сведений о подготовке вторжения.

Какие силы находятся в Приднестровье

Согласно отчету The Military Balance за 2022 год (ежегодный бюллетень с обзором военных потенциалов), в приднестровском регионе размещены 1 500 российских военных. На вооружении у них несколько вертолетов Ми-8 и Ми-24, а также до 100 единиц бронированной техники.

Вооруженные формирования так называемой «ПМР» насчитывают до 8 000 бойцов, около 40 танков советских образцов, до 40 реактивных систем залпового огня и порядка 240 бронемашин.

Что касается молдавской армии, то она имеет более 5 000 кадровых военных и до 58 000 резервистов. Сухопутные войска состоят из четырех легких бригад и одной бригады Сил специальных операций, в распоряжении которых почти 200 легких бронемашин, до 250 единиц артиллерии и несколько десятков зенитных систем.

Таким образом, для решающего превосходства над Молдовой сил в приднестровском регионе недостаточно. Не говоря уже о возможных попытках задействовать их для прямой агрессии против Украины.

Поэтому все выглядит так, что своими действиями Россия пытается раскачать ситуацию в стране, захватить ее путем высадки десанта и обеспечения воздушного коридора и уже после этого использовать эту территорию для открытия «второго фронта».

В контексте якобы украинских планов на Приднестровье часто упоминаются военные склады в селе Колбасная в 2 километрах от границы. В частности, российская пропаганда не единожды разгоняла фейки об украинском интересе в их захвате, чтобы утолить свой «снарядный голод». Однако некогда крупнейшие склады в Европе, по разным данным, сейчас являются таковыми всего лишь на бумаге. И по разным данным, остаются пригодными к использованию не более 7-8 тысяч тонн боеприпасов.

Будет ли решена проблема Приднестровья

При нынешних раскладах - скорее всего не в ближайшее время. Официально Молдова говорит о намерении реинтегрировать Приднестровье мирным дипломатическим путем. Но крайне маловероятно, что Москва поступится интересами, чего не было в течение предыдущих 30 лет. Подтолкнуть ее к этому сможет лишь военное поражение в Украине и ослабление позиций в регионе.

Но если смотреть на ситуацию шире, то появление новой горячей точки будет еще одной угрозой региональной безопасности. И это осознают не только в Молдове. Президент Румынии Клаус Йоханнис уже заявил о всецелой поддержке Кишинева при любом сценарии, а то, как будет выглядеть поддержка, зависит от развития геополитического фактора.

Украинский президент Владимир Зеленский тоже готов помочь, если Россия попытается использовать Приднестровье для открытия второго фронта.

- Майя Санду никогда не просила моей помощи, но поблагодарила за информацию. Она очень хорошо знает нашу ситуацию. Украина всегда будет готова помочь Молдове, - добавил он.

В Офисе президента подчеркивают, что решать приднестровскую проблему предстоит молдавским властям. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, помощь из Украины возможна, но для этого Санду должна обратиться к Зеленскому, а тот - принять соответствующие решения. В любом случае без консультаций с Молдовой, Румынией и Евросоюзом украинская сторона не будет выступать с инициативами.

Пока же очередное обострение темы Приднестровья действительно выглядит как психологическая операция и возможное повышение ставок со стороны Кремля. Особенно на фоне отмены указа Владимира Путина о внешнеполитическом курсе, которым декларировался поиск решения приднестровского вопроса на основе уважения территориальной целостности Молдовы.

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