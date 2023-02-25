закрыть
25 февраля 2023, суббота, 21:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Звезда «Квартала 95» снова высмеял прихвостня Кремля Лукашенко

5
  • 25.02.2023, 20:27
  • 7,098
Звезда «Квартала 95» снова высмеял прихвостня Кремля Лукашенко

Новая пародия от Юрия Великого.

Украинский актер Студии «Квартал 95» Юрий Великий выпустил новую пародию, в которой сразу воплотил образы двух диктаторов.

В новой пародии, где Великий предстает в роли Лукашенко и Путина, белорусский узурпатор поздравляет своего российского фюрера с годовщиной кровавого нападения на Украину.

«Мое жизненное кредо — всегда вам поддакивать, а ваше – мне за это деньги давакивать», — говорит в пародии Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников