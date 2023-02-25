Звезда «Квартала 95» снова высмеял прихвостня Кремля Лукашенко 5 25.02.2023, 20:27

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Новая пародия от Юрия Великого.

Украинский актер Студии «Квартал 95» Юрий Великий выпустил новую пародию, в которой сразу воплотил образы двух диктаторов.

В новой пародии, где Великий предстает в роли Лукашенко и Путина, белорусский узурпатор поздравляет своего российского фюрера с годовщиной кровавого нападения на Украину.

«Мое жизненное кредо — всегда вам поддакивать, а ваше – мне за это деньги давакивать», — говорит в пародии Лукашенко.

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