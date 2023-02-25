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Что почем на минской Комаровке в эти выходные

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  • 25.02.2023, 20:39
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Что почем на минской Комаровке в эти выходные

За кило огурцов придется заплатить около $4.

«Минск-Новости» изучили ассортимент Комаровского рынка в Минске в эти выходные.

На овощных рядах за кило белорусского картофеля придется заплатить до 1,5 рубля, моркови и свеклы – около 2 рублей. За баклажаны в среднем продавцы просят до 10.

В любое время года на прилавках можно найти зелень. Цены: пучок укропа, петрушки и лука стоят 1,3 рубля, шпината – 2,5, кинзы – 4, салата – 1,7, базилика – 8,5, руколы – 5.

Что касается ярко-красных помидоров, то за килограмм в среднем нужно отдать от 5 рублей. Небольшие черри обойдутся дороже – около 10. Огурцы по-прежнему удовольствие не из дешевых. За кило придется заплатить около 10 рублей. Красивые и крупные болгарские перцы в целом можно найти за 7. Чеснок продают за 20 рублей за кило, кабачки – до 10.

Сочные апельсины удастся отыскать и за 7,5, и за 12 рублей. За киви и хурму продавцы в основном просят от 9, за мандарины – от 8. Крупный виноград в среднем можно купить за 7–10 рублей. Сорт «кишмиш» обойдется немного дороже. Полезные яблоки любят многие минчане. Цена за килограмм этих плодов весьма привлекательная – около 2 рублей.

В последние выходные февраля на прилавках найдутся и ягоды. Конечно, их стоимость зимой не сопоставима с летним сезоном. За полкилограмма крупной клубники придется отдать 20 рублей, за 100 г голубики – от 6,5, за упаковку ежевики – 15.

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