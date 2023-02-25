Украинские защитники показали условия боя в 140 метрах от врага 1 25.02.2023, 20:55

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28-ая бригада имени Рыцарей Зимнего держит восточные рубежи Украины.

Украинские пехотинцы в холодных окопах и под постоянными обстрелами первыми встречают врага. Часто к позициям недруга в них какие-то десятки метров и ежесекундно этим героям приходится пристально всматриваться в бойницы, не полезли ли снова оккупанты, сообщает ТСН.

На одной из позиций фронта до позиций россиян 140 метров и приходится даже говорить тише, потому что на таком расстоянии все слышно. Но тишина здесь почти нереальна, постоянно ее разрывают звуки боя. Этот участок держат бойцы 28-й украинской бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Круглосуточно следят за недругом из своих бойниц. «Постреляем, они за нами, мы за ними. Миномет, АГС, сбрасывают с беспилотника. 82 и 60, и гранатометы, и стрелковое оружие тоже каждый день», — рассказывают бойцы.

Здесь оккупанты боятся ходить в лобовые штурмы. Максимум – прощупывают диверсионными группами. «Они пока нас не штурмуют, они пробивают наши мертвые зоны, то есть небольшие группы делают прострелы, чтобы понять, если ответная стрельба, военная практика», — говорит военнослужащий с позывным «Москва».

Воины пытаются сделать так, чтобы мертвых зон у них вообще не было. Для этого, даже при крепком морозе, ежедневно берут в руки второе основное оружие пехотинца. «Копаем, как видите, пехота, чем глубже вкапывается, тем больше шансов, что все будет хорошо», — говорят бойцы.

Шансы роют с использованием особенностей рельефа и чтобы иметь полный огневой контроль над ничейной полосой. «Ум побеждает силу, мы так и воюем, мы подстраиваемся, они подстраиваются, противника нельзя недооценивать, они всю жизнь воюют и умеют воевать», — говорят бойцы.

Каждая активность на фронте – игра наперегонки – кто кого перемудрит, кто кого перехитрит. «Разными способами, как ввести противника в заблуждение, как его обмануть, сделать так, что когда он даже наступает, чтобы он наступал в том направлении, котором нам выгодно, загнать его в какую-нибудь балку, где нанести его уничтожение полностью огневое поражение», — объясняет боец «Несквик».

Недаром ребята называются «рыцари зимнего похода» — они умеют адаптироваться к трескучим морозам. Блиндажи у них спартанские, но теплые и уютные. «Зона комфорта осталась дома, не жалуемся, поэтому все хорошо», — уверяют военные.

В моменты затишья воины налаживают быт — рубят дрова, чистят оружие и вспоминают своих самых дорогих. На войне обычные, обыденные вещи ощущаются гораздо острее. «Светает, идет такой замечательный, обильный снег, и вроде бы так и красиво, и страшно. Колорит такой, как и война, ну здесь минута тишины, и посмотрел возле себя — красота», — говорит военнослужащий с позывным «Таксист».

Рыцари духа, рыцари стойкости, рыцари зимнего похода продолжают держать восточные рубежи.

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