Дальнобойщик из Беларуси погиб в тяжелой аварии в Польше
- 25.02.2023, 21:10
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У тягача Volvo во время движения отсоединился прицеп.
Вечером 23 февраля в Лодзинском воеводстве Польши случилась страшная авария с двумя большегрузами. Водитель одного из них в результате столкновения сгорел в кабине. Как выяснилось, он был гражданином Беларуси.
Польская полиция сообщила, что авария произошла в четверг около 23 часов на трассе S8 неподалеку от деревни Прусак Верушовского повета. У тягача Volvo во время движения отсоединился прицеп, водитель остановился в правой полосе дороги и вышел посмотреть, что произошло. В этот момент в стоящий прицеп сзади врезалась фура Mercedes, двигавшаяся в том же направлении.
Грузовики загорелись. Пожар был очень сильным, его тушили семь расчетов спасателей. Водитель Mercedes заживо сгорел в кабине, писали польские издания. Второй водитель не пострадал.