ЕС ввел в действие 10-ый пакет санкций против России
- 25.02.2023, 21:17
В том числе под санкции попали три российских банка.
В субботу, 25 февраля, Европейский Союз ввел в действие десятый пакет санкций против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный документ ЕС.
Как сообщается, ограничения введены против 87 физических и 34 юридических лиц.
В частности, в список вошли:
- Альфа-банк, Росбанк и банк «Тинькофф»;
- ООО «Коммерческие автомобили - группа ГАЗ»;
- ряд предприятий «Росатома»;
- медиагруппа «Патриот»;
- Национальная перестраховочная компания;
- глава Россотрудничества Евгений Примаков;
- уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова;
- замглавы правительства Московской области Вячеслав Духин за депортацию украинских детей в Россию;
- хирург Леонид Рошаль;
- глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев;
- предприятие «Росатомфлот», управляющее атомным ледокольным флотом РФ;
- медиагруппа «Россия сегодня» и исполнительный директор Кирилл Вышинский;
- Минобороны РФ;
- Служба внешней разведки РФ;
- заместитель гендиректора «Первого канала» Кирилл Клейменов;
- замгендиректора Национальной Медиа Группы Александр Акопов;
- военачальник Алексей Авдеев;
- военачальник Михаил Теплинский;
- военачальник Сергей Каракаев;
- главред «Россия 24» Евгений Бекасов;
- бывший глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.