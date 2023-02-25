ЕС ввел в действие 10-ый пакет санкций против России 25.02.2023, 21:17

В том числе под санкции попали три российских банка.

В субботу, 25 февраля, Европейский Союз ввел в действие десятый пакет санкций против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный документ ЕС.

Как сообщается, ограничения введены против 87 физических и 34 юридических лиц.

В частности, в список вошли:

- Альфа-банк, Росбанк и банк «Тинькофф»;

- ООО «Коммерческие автомобили - группа ГАЗ»;

- ряд предприятий «Росатома»;

- медиагруппа «Патриот»;

- Национальная перестраховочная компания;

- глава Россотрудничества Евгений Примаков;

- уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова;

- замглавы правительства Московской области Вячеслав Духин за депортацию украинских детей в Россию;

- хирург Леонид Рошаль;

- глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев;

- предприятие «Росатомфлот», управляющее атомным ледокольным флотом РФ;

- медиагруппа «Россия сегодня» и исполнительный директор Кирилл Вышинский;

- Минобороны РФ;

- Служба внешней разведки РФ;

- заместитель гендиректора «Первого канала» Кирилл Клейменов;

- замгендиректора Национальной Медиа Группы Александр Акопов;

- военачальник Алексей Авдеев;

- военачальник Михаил Теплинский;

- военачальник Сергей Каракаев;

- главред «Россия 24» Евгений Бекасов;

- бывший глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».