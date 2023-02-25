Пионтковский: РФ и Путина перевели в разряд окончательных изгнанников 3 25.02.2023, 21:31

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Последняя неделя стала колоссальным триумфом украинской дипломатии.

Путин ничего не может противопоставить в противовес коллективному Западу, Россия уже находится в разряде изгнанников. Об этом «Еспресо» сказал российский политолог Андрей Пионтковский, говоря и о концерте-митинге на стадионе «Лужники» в Москве 22 февраля

- Самым интересным номером в Лужниках было появление ракеты ПВО «Панцирь» для защиты лично Путина во время его 5-минутного выступления. Он долго не задержался. Боялся, похоже, украинских ракет, наводнений, холода. Да и скорее всего это был двойник, пробормотал что-то про «отечество», про «Родину-мать"»и сбежал. В Лужники сгоняли бюджетников и желающих за 500 рублей. Кому повезло - грелись в туалетах, а остальные - несколько часов ждали на 15-градусном морозе. Это все, что Путин смог противопоставить в противовес коллективному Западу, – подчеркнул Пионтковский.

По словам политолога, РФ и Путина уже перевели в разряд окончательных изгнанников.

- И дело не только в Джо Байдене и его выступлении в Киеве и Варшаве. Последняя неделя была неделей колоссального триумфа украинской дипломатии, за которой стояли прежде всего ВСУ. Это триумфальный визит Владимира Зеленского в европейские столицы. Два дня Мюнхенской конференции - блестящее выступление вице-президента США Камалы Харрис. Она официально от имени США обвинила Российскую Федерацию и ее военно-политическое руководство в систематическом совершении преступлений против человечности и поклялась, как и Байден в Варшаве, что США сделают все для того, чтобы преступники были наказаны. Это было переведением РФ и Путина в разряд окончательных изгнанников, - добавил Пионтковский.

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