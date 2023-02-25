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В Беларуси некоторые стоматологии не смогут работать в жилых домах

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  • 25.02.2023, 21:39
  • 2,208
В Беларуси некоторые стоматологии не смогут работать в жилых домах

Стало известно о новом постановлении Минздрава.

Минздрав подвел итоги «общественного обсуждения» проекта постановления, которое внесет изменения в СанПиН по рентгенологическим исследованиям и аппаратам. Когда оно будет принято, стоматологические кабинеты с рентген-аппаратами не смогут располагаться в жилых зданиях, пишет officelife.media.

Теперь в проекте постановления предусматривается, что дентальные рентгеновские аппараты, в том числе ортопантомографы, аппараты панорамной рентгенографии разрешается размещать только:

- в рентгеновском отделении (кабинете) организации здравоохранения, расположенной в - отдельно стоящем здании;

- в общественном здании;

- в пристройке к жилому дому;

- во встроенно-пристроенном помещении жилого здания, если смежные по вертикали и горизонтали помещения не являются жилыми.

Новое постановление запретит размещение в жилых домах стоматологических кабинетов, оснащенных рентген-аппаратом. Вместе с тем многие белорусские частные стоматологические кабинеты и клиники, в том числе с рентгеном, работают на первых этажах многоэтажных жилых домов.

Во время общественного обсуждения Минздрав получил около 40 комментариев пользователей pravo.by, что подобное решение снизит качество и доступность медицинских услуг.

Также были замечания о том, что новые требования должны распространяться только на новые стоматологии, так как работающие организации уже прошли все необходимые проектные и разрешительные инстанции, закупили оборудование и согласовали его.

Были и предложения ввести новые требования только для аппаратов, работающих на рентгеновской пленке, так как, мол, современные рентгеновские дентальные аппараты работают с системами визиографии, при которой излучаемая нагрузка не превышает уровня фона.

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