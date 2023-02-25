Ученые из Швеции назвали простой способ, который улучшит сон 25.02.2023, 22:04

Специалисты провели эксперимент и поделились его результатом.

Согласно исследованию, проведенному в Университете Уппсалы (Швеция), укутывание человека утяжеленным одеялом перед сном увеличивает уровень мелатонина и помогает заснуть. Результаты опубликованы в Journal of Sleep Research (перевод - 24health.by).

Такой метод рассматривается как потенциальное немедикаментозное средство для борьбы с бессонницей и тревогой. Несмотря на отсутствие экспериментальных доказательств, предполагаемый эффект объясняется успокаивающим действием за счет стимуляции глубоким давлением, а также снижением активности эндогенных систем стресса и повышенным выделением окситоцина и мелатонина.

Целью исследования было выяснение, способствует ли использование утяжеленного одеяла перед сном более высокой концентрации мелатонина и окситоцина в слюне по сравнению с легким одеялом.

В исследовании приняли участие молодые и здоровые участники, у которых неоднократно собирали образцы слюны, в которых измеряли уровень мелатонина, окситоцина, кортизола и альфа-амилазы. Продолжительность сна ученые регистрировали с помощью полисомнографии.

Эксперимент показал, что использование такого одеяла действительно увеличивало концентрацию мелатонина в слюне примерно на 30%. Однако различий в уровне окситоцина, кортизола и альфа-амилазы не наблюдалось.

Дальнейшие исследования должны затронуть более длительный период наблюдения и большую выборку, в т. ч. пожилых людей и пациентов с нервно-психическими расстройствами.

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