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Зеленский: Санкции будут вводиться и дальше, чтобы ничего не осталось от потенциала России

  • 25.02.2023, 22:24
Зеленский: Санкции будут вводиться и дальше, чтобы ничего не осталось от потенциала России

Украина работает над расширение санкций на российскую атомную отрасль.

Украина работает над тем, чтобы расширить глобальные и европейские санкции еще на российскую атомную отрасль и «Росатом». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

«Сегодня утвержден десятый пакет санкций Евросоюза против России за войну. Десятый - и, очевидно, не последний пакет», - заявил украинский президент.

По его словам, новые санкционные шаги направлены против военной промышленности и финансового сектора РФ. Также под ограничения попали пропагандисты, утопившие во лжи российское общество и пытающиеся распространить свою ложь на весь мир. Президент Украины отметил, что у них это точно не получится.

«Украинские дипломаты и все государство работают над тем, чтобы расширить глобальные и, в частности, европейские санкции еще на российскую атомную отрасль, на «Росатом» и всех, кто причастен к ракетной программе и ядерному шантажу государства-террориста. Уже есть соответствующие шаги партнеров - Соединенных Штатов, Британии. Ожидаем такие шаги и от Европейского Союза, - добавил президент Украины.

Зеленский рассказал, что Украина продолжает работу над санкциями против российских субъектов и всех, кто им помогает. Он отметил, что скоро будут соответствующие решения.

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