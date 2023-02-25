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«Стоим на пункте пропуска Каменный Лог 1,5 часа без движения»

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  • 25.02.2023, 22:39
  • 1,344
«Стоим на пункте пропуска Каменный Лог 1,5 часа без движения»

Сколько теперь белорусам приходится стоять в очередях на границе?

С 10 февраля на белорусско-польской границе остался работать только один пункт пропуска для легковых авто и автобусов — «Брест». В связи с этим, очереди на границе значительно выросли.

Увеличились очереди и на границе с Литвой. Некоторые белорусы теперь ездят через пункты пропуска Литвы в Польшу. Сайт Charter97.org решил посмотреть, что пишут белорусы в Telegram-чатах, где обсуждается пересечение границы:

«Каменный Лог в 13:35 заехали в зону ожидания. Выехали в Литву в 22:15».

«Каменный Лог на Литву - приехали в 13:45, а выехали 22:15».

«Брест - Тересполь. В 8:40 прибытие, а в 21:30 въезд в Польшу».

«Муж ехал в пятницу около 22 часов из Варшавы в Брест через Тересполь на автобусе. 7,5 часов в пути, на границе зависли. Обратно из Бреста в Варшаву выехал в 9 утра субботы. Границу прошли быстро, за 4,5 часа добрался».

«Каменный Лог. Стоим 1,5 часа без движения перед въездом».

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