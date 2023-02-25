Российские «мобики» ломают кости, чтобы убежать из передовой в Украине 25.02.2023, 22:50

Новый перехват ГУР Минобороны Украины.

Жена военнослужащего РФ возмущена, что семьи собирают средства на обеспечение мобилизованных. Оккупант ей рассказал, как другие россияне готовы ломать кости, чтобы убежать из передовой в Украине.

Об этом говорится в перехвате разговора российского оккупанта, опубликованном Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает censor.net.

«Парень говорит: «Сломайте мне пятку», - и предлагает 60 тысяч. По его словам, она долго заживает, и чтобы на полгода домой уехать. А я ему говорю: «Давай я ее тебе прострелю, готовь деньги, только из твоего автомата это сделаю», - рассказал оккупант.

Его жена возмутилась, что к мужу и подразделения никакая помощь не доходит.

«Надо петицию, разобраться надо, почему до вас не доходит ничего. На Кременную собирают, на передовую, деньги на тепловизоры. Я же понимаю, это наши мужики, надо помочь. Но извините, не я же вас туда отправляла. Почему я должна помогать армии РФ? И говорю девушкам, чтобы собраться вместе и спросить про это», - говорит жена.

Муж ей рассказал, что других военных наказывают тем, что отправляют в его подразделение на перевоспитание. Это делается из-за их жалоб на плохое обеспечение.

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