Жданов объяснил, почему РФ удерживает самолеты-носители ракет «Кинжал» в Беларуси 26.02.2023, 0:50

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Военный эксперт оценил, защитят ли системы SAMP-T и Patriot Украину от ударов этих ракет.

Европейские и американские зенитно-ракетные комплексы предназначены именно для борьбы с такими ракетами. Но есть нюанс.

Американская система Patriot реагирует на появление цели через 8-10 секунд, поэтому вполне может перехватить российскую ракету «Кинжал». Однако о такой возможности свидетельствует только теоретическое моделирование. Об этом рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, европейская система SAMP-T и американская Patriot предназначены для борьбы именно с баллистическими ракетами, к которым относится и российская ракета «Кинжал». Согласно тактико-техническим характеристикам у американской системы ПВО хватит времени, чтобы захватить цель и уничтожить ее.

«У Patriot занимает от 8 до 10 секунд реакция на появление цели, то есть с момента пуска уже через 10 секунд ракета идет на перехват. Единственная проблема в том, что это нигде сегодня не испытывалось. Только теоретическое и компьютерное моделирование возможностей одного и другого комплексов», – отметил эксперт.

В то же время Олег Жданов отметил, что Россия удерживает самолеты-носители ракет «Кинжал» в Беларуси, откуда уже много месяцев запуски ракет не производятся.

«Не думаю, что Россия в ближайшее время будет применять «Кинжалы». Тем более что в арсенале их не так много — хватит пальцев двух рук, чтобы сосчитать. С их испытанием тоже не все ясно, были ли они полностью завершены. То, что они приняты на вооружение, еще не означает, что у них нет недостатков и каждый запуск будет успешным, — отметил эксперт.

В украинской военной разведке ранее сообщали, что российские оккупационные войска не обстреливают Украину гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в частности, из-за небольшого количества таких снарядов и проблем с самолетами-носителями — МиГ-31.

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