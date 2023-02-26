закрыть
26 февраля 2023, воскресенье, 1:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жданов объяснил, почему РФ удерживает самолеты-носители ракет «Кинжал» в Беларуси

  • 26.02.2023, 0:50
  • 1,550
Жданов объяснил, почему РФ удерживает самолеты-носители ракет «Кинжал» в Беларуси

Военный эксперт оценил, защитят ли системы SAMP-T и Patriot Украину от ударов этих ракет.

Европейские и американские зенитно-ракетные комплексы предназначены именно для борьбы с такими ракетами. Но есть нюанс.

Американская система Patriot реагирует на появление цели через 8-10 секунд, поэтому вполне может перехватить российскую ракету «Кинжал». Однако о такой возможности свидетельствует только теоретическое моделирование. Об этом рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, европейская система SAMP-T и американская Patriot предназначены для борьбы именно с баллистическими ракетами, к которым относится и российская ракета «Кинжал». Согласно тактико-техническим характеристикам у американской системы ПВО хватит времени, чтобы захватить цель и уничтожить ее.

«У Patriot занимает от 8 до 10 секунд реакция на появление цели, то есть с момента пуска уже через 10 секунд ракета идет на перехват. Единственная проблема в том, что это нигде сегодня не испытывалось. Только теоретическое и компьютерное моделирование возможностей одного и другого комплексов», – отметил эксперт.

В то же время Олег Жданов отметил, что Россия удерживает самолеты-носители ракет «Кинжал» в Беларуси, откуда уже много месяцев запуски ракет не производятся.

«Не думаю, что Россия в ближайшее время будет применять «Кинжалы». Тем более что в арсенале их не так много — хватит пальцев двух рук, чтобы сосчитать. С их испытанием тоже не все ясно, были ли они полностью завершены. То, что они приняты на вооружение, еще не означает, что у них нет недостатков и каждый запуск будет успешным, — отметил эксперт.

В украинской военной разведке ранее сообщали, что российские оккупационные войска не обстреливают Украину гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в частности, из-за небольшого количества таких снарядов и проблем с самолетами-носителями — МиГ-31.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников