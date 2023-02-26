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Майор ВСУ: Россия хочет вывезти боеприпасы из Приднестровья

  • 26.02.2023, 2:45
Майор ВСУ: Россия хочет вывезти боеприпасы из Приднестровья

На оккупированной еще с 90-х годов территории Молдовы базируется 14-ая армия России.

На оккупированной еще с 90-х годов территории Молдовы базируется 14-ая армия России, которая фактически там заблокирована. Она не представляет угрозы для Украины, но содержит склад с боеприпасами, которые могут быть полезны Украине.

Об этом «24 каналу» рассказал украинский военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, Россия могла готовить переворот в Молдове, чтобы вывезти боеприпасы из Приднестровья.

Алексей Гетьман отметил, что на оккупированной Россией территории находится около 6,5 тысячи российских военных. Из них 4,5 тысячи – это обслуживающий персонал, а остальные еще могут вести боевые действия.

В то же время, военный эксперт рассказал, что остатки российской армии в Приднестровье слишком деморализованы и почти полностью ассимилировались с местным населением. Также оккупанты любят молдавское вино и за него можно получить полезную информацию.

- Там остались самые большие склады оружия, боекомплектов и снарядов по всей Европе. Туда еще когда была группа советских войск из Германии, туда вывозилось все, что было в ГДР, – сказал Гетман.

Майор ВСУ добавил, что оружие и боеприпасы, которые хранятся в Приднестровье, довольно старые, но подходят к орудиям, которые используются в российско-украинской войне.

Из-за отсутствия возможности забрать эти боеприпасы Россия могла задумать свержение законного правительства Молдовы, чтобы по крайней мере временно установить контроль над страной и вывезти эти боеприпасы.

- Там по большому счету идет разговор не о территориях, а об этом складе, – отметил военный эксперт.

Алексей Гетьман убежден, что Украине не нужна ликвидация вражеской группировки в Приднестровье, в то время как ВСУ готовятся к возможным провокациям со стороны подконтрольных России территорий.

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