Генерал армии Украины: Российские частные армии могут использоваться против Путина 26.02.2023, 5:15

Попытки провести мобилизацию в РФ не имеют эффективных последствий.

Российский диктатор Путин не оставляет попыток переломить ситуацию на фронте преимуществом в количестве живой силы. Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Pоссия способна мобилизовать на войну против Украины до одного миллиона человек.

В Украине же помнят, как мобилизованные россияне бежали с позиций, массово сдавались в плен или даже гибли из-за отсутствия должной подготовки. Действительно ли Pоссия способна мобилизовать миллион людей и к какому еще шагу могут прибегнуть в РФ, чтобы увеличить количество человеческого ресурса - «Апострофу» пояснил генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж:

- Сегодня РФ использует как раз те ресурсы, которые являются еще более или менее профессиональными. Понятно, что задействование мобилизованных фактически ведет к понижению как уровня боевой подготовки, так успешного проведения специальных операций. Из-за этого возникают огромные потери, паника, за которыми может быть и потеря территорий, которые они захватили. Поэтому сегодня они очень осторожно подходят к мобилизации для того, чтобы не вызвать возмущения среди россиян, хотя они набрали до 300 тысяч и даже больше.

Кроме того, эти мобилизованные части, которые они бросили на фронт, но все же подготовили – они гибнут, бегут с фронта, сдаются в плен. То есть это не поддержка русской армии, которая еще воюет, а наоборот понижение ее уровня боевой подготовки, статуса и даже формирование каких-то панических настроений или отказа от боевых операций.

Поэтому, говоря о резерве, речь не идет о миллионе. Сегодня у России ограниченные ресурсы. Мы говорим о 145 миллионах населения. Для огромной России эта численность населения очень мала. Однако около 3,5 млн молодых людей за последние полтора года по разным причинам уехали из России. Особенно за последний год – 1,5 миллиона. Это указывает на то, что активная часть, которая могла бы быть в армии, сбежала.

Множество людей уже не хочет воевать. Несмотря на то, что говорят о поддержке Путина большинством населения, 60-65% не хотят идти в армию и погибать. Это уже реальная ситуация. Поэтому Путин не рискнет так формировать миллион, тянуть людей в силовом формате. Это вызовет возмущение, массовое сжигание военкоматов. Это нужно делать постепенно, и он делает это сейчас – до 300 тысяч.

Мы предполагаем, что 100-150 тысяч он подтянет за счет весеннего призыва, отмены брони для студентов. Как они и планировали по концепции минобороны, утвержденной в декабре 2022 года при участии Путина - мобилизовать за год до 500 тысяч. Это на сегодняшний день реальный шанс. А дотянуть до миллиона у них не получится. Это практически невозможно – собрать этих людей, даже принудительно.

Тем более этот принудительный формат под влиянием больших потерь, который сегодня уже проявляется в российском обществе, вызовет большие проблемы. Россия долго терпит, но если уж население раздмухивает ситуацию, это будет неконтролируемый процесс. Путин этого очень боится.

Вообще попытки провести мобилизацию не имеют эффективных последствий. Сначала пошла модель привлечения зэков – не получилось, фактически большинство уничтожено. Дальше была эра «добровольцев» – думали, что добровольцы под влиянием того, что это «великая священная война», пойдут валом. Не выходит.

Теперь они сориентировались принимать наемников за деньги. Они ищут заинтересованных, возможно, частично мотивированных прежде всего финансами и какими-то патриотическими чувствами людей. Но каким образом это сделать? У них уже нет ни бюджета, ни армии, которой доверяют.

Могут формироваться какие-то части через частные компании. К примеру, под минобороны Шойгу через свои бизнес-структуры формирует свой блок из трех частных структур. «Газпром» – свой блок. РПЦ – свой военный блок. Теперь уже параллельно по принципу Пригожина это делает и Кадыров. То есть, с одной стороны, Путин дал санкцию на формирование усиления войск за счет частных компаний, где у большинства нет нагрузки на бюджет, а с другой стороны они не дадут перспективу формирования каких-то мощных наступательных операций.

Почему? Потому что каждая структура используется в интересах того или иного владельца. У нее нет коммуникаций с армией. Мы увидели, какие противоречия у «вагнеровцев» Пригожина сегодня с армией. Так же и «кадыровцы», не воспринимаемые ни минобороны, ни силовиками российской федерации. Это конкурирующие структуры, которые не усилят фронт, как они говорят, либо противостояние, если мы будем наступать, а наоборот разбалансируют систему и нападения и обороны Российской Федерации. Это нам на руку.

С другой стороны, это перспектива. Каждый смотрит, что у него будет частная структура, которая будет его защищать. Условно Кадыров предполагает, что будет удар по России, развал, он соответственно усиливает частной армией свой контингент боевиков. Также другие структуры в случае каких-то нестабилизационных процессов, например, попытаются защищать ресурсы за счет своих частных структур. Предусматривающий с одной стороны задачу минимум – это подыграть Путину и выполнить его задачу, например, поддержка агрессивных действий за счет частных армий. С другой стороны, это перспективы политические, экономические и даже личные.

Тогда эти частные армии могут использоваться в любых политических играх. То есть если будет формироваться новый блок против Путина – переходный режим или еще какой-то – тогда силовики, политики и представители этих структур скажут, что у них есть готовая частная структура, которая готова участвовать в политических процессах, формировать позицию на выборы, защищать тот или иной политический блок, конкурировать с другими или даже физически уничтожать конкурента.

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