Пригожин объявил охоту на «голову» зятя Шойгу 3 26.02.2023, 8:37

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Главарь ЧВК «Вагнер» призвал поймать российского блогера и привести на фронт.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал поймать российского блогера Алексея Столярова, который является зятем Сергея Шойгу, за его якобы антивоенную позицию.

Как пишут российские Telegram, что накануне Столяров «лайкнул» пост другого блогера – Юрия Дудя, который обвинил Путина и его окружение в кровавой и «бессмысленной» войне.

Столяров убрал «лайк», но реакция зятя Шойгу попала на «скрины». Зятю Шойгу начали писать поддерживающие вторжение россияне, на что тот послал их на фронт: «Z-быдло забыли спросить. Иди на фронт».

Блогер опубликовал новый пост, написав, что ничего не «лайкал» и ничего никому не писал. Столяров также попросил аудиторию «иметь свою голову на плечах», намекнув, что это фейк, а сам он стал жертвой манипуляций и фотошопа.

Евгений Пригожин, комментируя этот скандал, призвал поймать Столярова и привести к нему: «Я его обучу в течение шести недель, а поскольку я сам являюсь Z-быдлом, то помогу ему исправиться, отправив его на боевые действия».

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