Путина окончательно «понесло» Александр Левченко, «Обозреватель»

26.02.2023, 8:46

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Мистер Большая ложь потерял остатки адекватности.

Один из высокопоставленных хорватских политиков в очередной раз повторил, что конфликт в Украине — это «американская война, как и российская» и что в конечном итоге договоренность между Вашингтоном и Москвой будет достигнута. «Цена платится не гримерами во Флориде, хипстерами в Нью-Йорке, не богатыми русскими пока, не самыми богатыми, а теми несчастными и нами, которых трясет».

Он упомянул всех, кроме самого главного виновника с кровью украинцев по локоть – Владимира Путина. Неудивительно, что глава Кремля вне критики Виктора Орбана и некоторых высокопоставленных политиков на Балканах. Мы не знаем, боятся ли они его или чем-то ему обязаны, но эта тема для них просто табу. Они не могу обличить того, кого первым должен судить международный суд за военные преступления в Украине. Сказать это застряло у них как кость в горле. Они где-то опечалены человеческими страданиями, но пока не осмеливаются приехать в Киев, чтобы своими глазами увидеть ужасы Бучи и Бородянки. Тогда пришлось бы комментировать кровавые следы Кремля на чужой земле.

И как еще раз заявил в своем последнем выступлении главный московский неандерталец Владимир Путин, Россия якобы вынуждена защищаться так, как на нее напал Запад, контролируемый Америкой. Если на Россию напали США, вы можете им ответить, имея общую границу. Если вы объявляете Украину историческими рубежами Москвы, то мог ли бы напасть и на Аляску, которая тоже когда-то была частью России. Но Кремль знает, что сразу получит по носу, поэтому он якобы воюет с Вашингтоном, но почему-то в Украине и убивает украинских детей, насилует украинских женщин, разрушает украинские города, и якобы все это делается, чтобы как-то потеснить американцев. Мы в Украине слушаем этого кремлевского ящера и уже не удивляемся ему. Чего ждать от человекообразного, который действительно думает, что от вечного горения в аду его спасет молитва бывшего агента КГБ, московского патриарха Кирилла.

Скрытые сторонники главного московского неандертальца думают обмануть свою и международную общественность своим «объективным» подходом к оценке российского вторжения, которое они называют украинским конфликтом, а на самом деле крупнейшей войной за последние 75 лет. Пророссийские агенты никогда не будут критиковать Кремль и Путина как главных виновников этой кровавой войны, и это их особенность, будь они в Минске, Будапеште или на Балканах. Российский царь вне критики, а по каким причинам – другой вопрос. Практически все западные партнеры придерживаются формулы «ничего об Украине без Украины». Но этим кремлевским прихвостням хотелось бы обойти эту формулу. Вот поэтому и предлагают они чисто российский нарратив, что окончание войны Москва и Вашингтон должны договаривать между собой.

В своем обращении к нации перед российским парламентом Владимир Путин определенно закрыл завесу над Европой. Он фактически изолировал Россию от европейских ценностей. На этом пропагандистском сборище также присутствовала делегация Национальной ассамблеи Республики Сербской во главе с председателем этого органа. Как же без них. Союзники Кремля всегда, когда это необходимо мчаться в Москву, хотя официально заявляют о своем нейтральном отношении к войне в Украине. Если вы нейтральны, то что вы делаете на антиевропейском и антиукраинском мероприятии в Москве?

В своем выступлении Владимир Путин отверг европейскую принадлежность, пропагандируя идеологию русского фашизма — рашизм, отвергающего любые российские европеизмы и влияния в страхе, что они будут угрожать «традиционным русским ценностям». Он сказал, что победить Россию на поле боя невозможно, именно поэтому, она подвергается все более агрессивным информационным и культурным атакам. Путин обвинил в этом западную цивилизацию, которая якобы постоянно лжет и не перестает нападать на РПЦ и русскую культуру.

По его словам, Запад создает образ России как врага, чтобы отвлечь внимание от коррупции в собственных странах и социально-экономических проблем. О коррумпированности говорит самый богатый россиянин в новейшей истории РФ, который за несколько десятков лет пребывания у власти, начиная с эпохи бандитского Петербурга, заработал свое состояние в 70 миллиардов долларов, разграбив национальное достояние. Путин, которого прозвали мистером Большая ложь, имел цинизм обвинять демократический мир в неискренности и мошенничестве. Он ввел ложь как основную составляющую своей информационной политики, где его речи могут быть только на стороне подлости, мошенничества, шантажа и манипуляций. Из существующих трех столпов лжи выделим первый как примитивную ложь, второй как большую ложь и, наконец, третий столп – выступления президента России. Он стал лжецом- перфекционистом, поэтому носит титул человека, которого нужно слушать наоборот. У него черное это белое и обратно. Для него ложь становится правдой, когда он лично ее излагает, а обманы исторического характера, которые он все время использует, звучат и смешно, в силу его незнания основных событий в истории человечества, и грустно, в силу таких циничных манипуляций, которые не может проделать обычный homo sapiens, а что-то вроде похожее на человека. На самом деле он образец анти-человека.

В своем выступлении Путин также сообщил о приостановке участия России в Договоре о стратегических и наступательных вооружениях. Этот документ предусматривал контроль над ядерными вооружениями и укрепление глобальной международной безопасности. Указанный договор не предусматривает возможности его временного приостановления. Москва ранее уже шантажировала возможностью своего выхода из Договора. Фактически, в настоящее время она не в состоянии увеличить количество своих ядерных боеголовок и их носителей, но может сделать это через какое-то время. Именно поэтому Кремль не решился выйти из Договора и изначально решил приостановить его действие, чтобы увидеть международную реакцию, которая весьма негативна.

Таким образом, вождь кремлевских неандертальцев решил объявить духовную войну человеческой цивилизации, назвав ее порочной и культурным отбросом. Мистер Большая ложь солирует в Москве, и население России воспринимает эти кремлевские байки как правду и истину в первой инстанции. Человечность и сила правды должны подорвать основы рашизма, а его идеологи должны быть осуждены на новом Нюрнбергском процессе, дабы фашизм в новом обличье снова не возобладал в России.

Александр Левченко, «Обозреватель»

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