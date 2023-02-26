Вольфович готовит вооруженное восстание против Лукашенко? 23 26.02.2023, 8:59

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Белорусам раздадут стрелковое оружие.

Белорусам будут разрешено иметь стрелковое оружие и хранить его дома. Это предусмотрено проектом закона «О народном ополчении», который на этой неделе обсуждали с участием Лукашенко. Подробности законопроекта рассказал в эфире пропагандистского канала «Беларусь 1» председатель Совета безопасности Александр Вольфович.

— Им будет выдано стрелковое оружие. Оружие будет храниться при них. Проживать они будут и питаться дома, — сказал Вольфович.

Он добавил, что нести службу в «ополчении» люди будут «добровольно», не увольняясь с работы.

При этом служба в «ополчении» не освобождает гражданина от военной службы, при необходимости те, кто годен, могут быть мобилизованы в армию.

Отметим, что по оценкам независимых экспертов, подавляющее большинство как гражданского населения, так и военнослужащих ненавидит режим Лукашенко и готовы повернуть оружие против диктатора. Белорусский офицер на условиях анонимности рассказал Charter97.org о реальных настроениях командного состава в Вооруженных силах Беларуси.

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