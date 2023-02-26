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Операция «Чечевица»

  • Мария Зайнетдинова, Newssky
  • 26.02.2023, 9:10
  • 4,428
Операция «Чечевица»

Как Путин и Кадыров устраивают «пороховой погреб» в Чечне.

79 лет назад, 23 февраля 1944 года, началась операция «Чечевица», которая подразумевала поголовное переселение чеченцев и ингушей в Среднюю Азию. Она стала самой крупной и самой жестокой этнической депортацией в истории Советского Союза. Среди причин советская власть назвала якобы измену Родине в виде перехода чеченцев и ингушей на сторону гитлеровской Германии, их вооруженные выступления против советского строя, а также налеты на колхозы.

В действительности массового сотрудничества с немцами в Чечено-Ингушетии не было, так как там «не с кем было сотрудничать». Гитлеровцы смогли ненадолго захватить город Малгобек, в то время населенном в основном не чеченцами и ингушами, а… русскими.

Акцией руководил лично нарком Внутренних дел СССР Лаврентий Берия. Менее чем через сутки 180 эшелонов повезли «спецконтингент», как именовались депортируемые, в Казахстан и Среднюю Азию.

Во многих селах советская власть десятками расстреливала тех, кто отказался или физически не мог покинуть село. Самый известный случай массового убийства беззащитных людей во время выселения чеченцев произошел в селении Хайбах труднодоступного горного Галанчожского района. В местной конюшне по приказу полковника Гвишиани, который руководил операцией «Чечевица» были сожжены более 700 человек. Большинство из которых старики, дети и женщины.

Уже 29 февраля Берия доложил Сталину, что было выселено и погружено в железнодорожные вагоны 478 479 человек, в том числе 387 229 чеченцев и 91 250 ингушей — к январю 1949 года на учете осталось 364 220. Двойная трагедия была в том, что до 48% чечено-ингушского спецконтингента составляли дети младше 16 лет. По данным Международного общества «Мемориал», во время депортации народов с территории Северного Кавказа в 1943–44 годах из Чечни и Ингушетии было вывезено 485 000 человек. Одним махом советской власти удалось ликвидировать более 120 тыс. человек.

Чеченцев и ингушей везли в холодных и переполненных «телячьих» вагонах. Умерших выбрасывали или наспех закапывали в снег. По прибытии на место они столкнулись с отсутствием базовых условий жизнеобеспечения, они питались отбросами и просили милостыню. Представители власти, а в первое время и местное население, называли их «предателями», «бандитами», «врагами народа», «изменниками Родины», «зверьми». В обществе о ссыльных формировалось мнение, как о «головорезах» и «немецко-фашистских пособниках».

В марте 1944 года ЧИ АССР была ликвидирована. Часть территории была передана соседним регионам, а на оставшейся образована Грозненская область. Чеченцы и ингуши провели в депортации 13 лет, не имея никаких гражданских и иных прав. Лишь 9 января 1957 года Президиумом Верховного Совета СССР был подписан Указ «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской области».

Спецоперация «Чечевица» являлась геноцидом, ведь единственным критерием для депортации служила этническая принадлежность спецпереселенцев. В дороге и в местах депортации не были созданы должные условия для их транспортировки, приема и обустройства, что привело к рекордной смертности среди чеченцев и ингушей. Культура и национальная идентичность этих народов обрекались на исчезновение, их ссылка изначально была вечной, а статус спецпереселенцев — наследственным, и «самовольный выезд (побег)» из мест «обязательного и постоянного поселения» карался до 20 лет каторжных работ.

26 февраля 2004 года Европарламент признал депортацию чеченского народа 23 февраля 1944 года актом геноцида.

«23 февраля 1944 года — день вопиющего преступления в отношении чеченского и ингушского народов. По приказу проклятого Иосифа Сталина наш народ подвергся ужасающему геноциду — массовой высылке в Сибирь и Казахстан. Поводом стало безосновательное обвинение в сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами. Оно было лишь прикрытием для совершения расправы над целыми народами», — написал сегодня наместник Путина в Чечне Кадыров.

По его словам, «наш моральный долг — помнить об этих трагических событиях, чтобы не допустить их повторения».

Только сам Кадыров льет крокодиловы слезы, а сам продолжает геноцид чеченцев, отправляя их на войну в Украину и хвастается тем, как выслуживается перед российской властью.

В сентябре прошлого года Рамзан Кадыров заявил, что Чечня перевыполнила план по мобилизации на 254%. При этом он написал, что план «перевыполнен на 254%», что означает 354% к плану).

Путин продолжает практику геноцида — он убивает представителей разных народов в РФ, как когда-то убивал Сталин в СССР.

Тысячи чеченцев, ингушей, дагестанцев, бурят и представителей прочих народов гибнут на чужой войне — войне Путина.

Одна из главных военных задач Путина — «повязать кровью», военными преступлениями, народы страны. Он делает это для того, чтобы закрыть не только кавказским, но и всем народам России путь в цивилизованный мир, к праву на самоопределение.

Мария Зайнетдинова, Newssky

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