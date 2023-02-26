Ловушка для Путина 26.02.2023, 9:19

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Главу РФ бьют по «сакральному», а сделать он ничего не может.

Освобождение украинской армией Крыма может привести к свержению российского диктатора Владимира Путина. Об этом в интервью «Главреду» рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

«Дело в том, что большинство представителей власти в РФ прекрасно понимают, что Крым был ловушкой для Путина. Ведь Путин видит в Крыму сакральность – «собирание земель русских», - отметил он.

Жданов напомнил об угрозах Кремля: мол, Крым – это красная линия, Путин применит ядерное оружие, бросит «грязную бомбу», будет катастрофа вселенского масштаба.

«И вот мы уже полгода наносим огневые удары по Крыму и уже даже официально это признали, наш главком вышел и сказал, что это мы: Севастополь – это мы, Саки – это мы и т.д. И что? Что случилось? Кроме истерики Путина, больше ничего. Вот то же самое будет и при потере Крыма», - объяснил военный эксперт.

Жданов добавил: чтобы спасти ситуацию, нужно садиться за стол переговоров.

«А какая переговорная позиция у стороны, которая терпит поражение? Компромиссы. Если Запад поставит условие России – территориальная целостность Украины в границах 1991 года, и мы продолжаем разговор, думаете, они будут возражать? Не думаю. Они будут согласны», - резюмировал военный эксперт.

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