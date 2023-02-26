В Беларусь массово везут автомобили из ЕС 3 26.02.2023, 9:42

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Поставки подскочили на 280%.

Поставки автомобильной техники из стран Европейского союза в Беларусь в августе-октябре 2022 года выросли на 280% по сравнению с 2021 годом. Такие данные приводит Австрийский институт экономических исследований (WIFO).

Исследование, приуроченное к годовщине полномасштабного нападения России на Украину, презентовал глава института Габриэль Фельбермаер (Gabriel Felbermayr).

Фельбермаер обратил внимание на странные скачки экспорта в Беларусь, которая входит в таможенный союз с Россией. Общий экспорт из ЕС в Беларусь превысил довоенный. Так, экспорт автотранспортных средств значительно вырос — на 280% с августа по октябрь 2022 года по сравнению с августом-октябрем 2021 года. Глава WIFO предполагает, что речь идет об обходе санкций, т.е. европейские авто и запчасти поставляются в Беларусь, а затем перепродаются в Россию.

Напомним, беларусские автодилеры сообщают о резком сокращении продаж новых автомобилей, при этом, по оценкам БАА, в прошлом году суммарный импорт и производство автомобилей составили около 100 тыс. единиц, но на долю дилеров пришлось всего около 15%. Месячные продажи белорусских автодилеров откатились на уровень 2005 года.

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