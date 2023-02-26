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Войска РФ на окраине Бахмута паникуют из-за прорыва дамбы и потопа

  • 26.02.2023, 9:46
  • 8,572
Войска РФ на окраине Бахмута паникуют из-за прорыва дамбы и потопа

Вода заливает позиции россиян.

Российские пропагандисты сообщают о возможном подрыве дамбы в Бахмуте, который якобы должно замедлить продвижение ВС РФ.

Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

По его словам, росСМИ сообщают о подрыве плотины на Северном пруду, расположенном в Бахмуте, в результате чего образовался потоп.

Кроме того, как рассказывает Андрей Цаплиенко, захватчики информируют о захвате населенного пункта Ягодное к северо-западу от прифронтового города. В качестве подтверждения россияне публикуют снимки, сделанные у стелы.

В штурмовых операциях вблизи Бахмута, вероятно, участвовали наемники ЧВК «Вагнер».

«Стела, кстати, находится далеко от села. В селе незначительное количество частных домов и хозяйственные здания», - добавил Цаплиенко, комментируя ситуацию на Бахмутском направлении.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально не подтверждает информацию о захвате «вагнеровцами» населенного пункта Ягодное. На онлайн-карте боевых действий DeepState село возле Бахмута отображается как оккупированное.

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