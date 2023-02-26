ISW: Кремль использует Лукашенко для «спецоперации» в Приднестровье 1 26.02.2023, 9:55

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Диктатор «работает» по методичкам российской пропаганды.

Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко вдохнул новую жизнь в информационную операцию Кремля, ложно заявив, что открытие приднестровского фронта отвечает интересам Запада.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Лукашенко заявил, что Украина понесет большие потери, если откроет второй фронт для войны, что Запад стремится победить как Россию, так и оккупированное Приднестровье и приблизить Молдову к НАТО.

«Заявления Лукашенко поддерживают более широкую информационную операцию Кремля, которая изображает Россию находящейся в состоянии войны с Западом, а не с Украиной. Лукашенко приукрасил заявления российского правительства, предупреждающие о ложной украинской провокации вдоль границы», - отмечают аналитики.

Напомним, утром 23 февраля в России нафантазировали подготовку «вторжения» ВСУ в Приднестровье. Позже там заявили, что в ситуация несет прямую угрозу «российскому миротворческому контингенту», который сейчас находится в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

К слову, ранее украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдове.

После этого президент Майя Санду заявила о том, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.

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