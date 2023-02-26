Соловьев опозорился при разоблачении «двойника» Зеленского 5 26.02.2023, 9:59

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Главного российского пропагандиста подняли на смех.

Рупор российской пропаганды Владимир Соловьев на фоне регулярно появляющейся в СМИ информации о двойниках президента РФ Владимира Путина, видимо, решил переключить внимание общества в РФ и запустил фейк о якобы наличии «двойника» у украинского лидера Владимира Зеленского, пишет dialog.ua.

В своих соцсетях пропагандист опубликовал кадры встречи Зеленского с главой США Джо Байденом в Киеве, на которых рядом с президентом Украины запечатлен человек, внешне немного похожий на него.

«Даже полез проверять на официальный YouTube-канал украинского правительства. Двойник катается с Зеленским постоянно, а иногда вместо него», - написал Соловьев, утверждая, что запечатленный на кадрах человек является «двойником» украинского президента.

Однако в итоге заявление пропагандиста вызвало лишь смех и ничего более, поскольку на кадрах запечатлен телохранитель президента Украины Максим Донец, который присутствует с ним на всех публичных мероприятиях.

«В реальности это телохранитель украинского президента Максим Донец, который на всех мероприятиях его сопровождает», - отмечают авторы публикации.

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