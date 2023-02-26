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Белорус десять месяцев провел в российском плену

  • 26.02.2023, 10:09
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Белорус десять месяцев провел в российском плену

Доброволец рассказал, что пошел защищать свою вторую Родину.

Десять месяцев провел в российском плену воевавший в составе ВСУ белорус. Мужчину показал в своем фильме «Год», посвященном годовщине начала войны, Дмитрий Комаров. Имя освобожденного в сюжете не звучит.

Мужчина рассказывает Дмитрию Комарову, что ему скоро будет 63 года, на войну он отправился добровольцем. На вопрос, почему, ведь в таком возрасте люди по закону уже не подлежат мобилизации, ответил:

— Я пошел защищать мою Родину, мою вторую Родину.

— Почему вторую.

— Потому что я белорус.

Он также рассказывает, что провел в плену 10 месяцев, все это время они были лишены информации о происходящем в Украине. Узнав, что ВСУ за это время освободили Херсон, он обрадовался.

— Продвигаются наши войска, все нормально, — рассказывает Комаров освобожденному из плена.

— Мы поможем, — уверенно добавляет белорус.

Когда были сняты эти кадры — неизвестно. Последний обмен пленными между Украиной и РФ прошел 16 февраля. Украина вернула 100 своих защитников и одного гражданского.

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