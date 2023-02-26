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Британская разведка показала огромные потери россиян под Угледаром

  • 26.02.2023, 10:14
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Британская разведка показала огромные потери россиян под Угледаром

Опубликован спутниковый снимок.

Морская пехота России под Угледаром Донецкой области понесла серьезные потери. Командование хочет восполнить потери мобилизованными.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Разведка опубликовала спутниковый снимок из Угледарского направления. На нем изображена уничтоженная российская техника, которая, вероятно, входила в состав 155-й бригады морской пехоты.

Британская разведка оценила потери россиян под Угледаром: спутниковый снимок

Эта бригада считается элитным войском в России. Однако в отличие от воздушно-десантной пехоты 155-я бригада не была развернута в Украине как единая крупная группировка.

Британская разведка отмечает, что морские пехотинцы РФ выполняли одни из самых сложных тактических задач и понесли огромные потери. В то же время российское командование решило восполнить потери неопытными мобилизованными.

«Этот недостаток опыта почти наверняка усиливает склонность российских офицеров к микроменеджменту, что в свою очередь снижает оперативную гибкость. Существует реальная вероятность того, что подразделения 155-й бригады снова будут брошены в новые атаки у Угледара», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что оккупанты готовятся к новым атакам в районе Угледара. Однако в Британии полагают, что ресурса россиян будет недостаточно для прорыва.

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