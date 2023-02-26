Британская разведка показала огромные потери россиян под Угледаром 26.02.2023, 10:14

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Опубликован спутниковый снимок.

Морская пехота России под Угледаром Донецкой области понесла серьезные потери. Командование хочет восполнить потери мобилизованными.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Разведка опубликовала спутниковый снимок из Угледарского направления. На нем изображена уничтоженная российская техника, которая, вероятно, входила в состав 155-й бригады морской пехоты.

Британская разведка оценила потери россиян под Угледаром: спутниковый снимок

Эта бригада считается элитным войском в России. Однако в отличие от воздушно-десантной пехоты 155-я бригада не была развернута в Украине как единая крупная группировка.

Британская разведка отмечает, что морские пехотинцы РФ выполняли одни из самых сложных тактических задач и понесли огромные потери. В то же время российское командование решило восполнить потери неопытными мобилизованными.

«Этот недостаток опыта почти наверняка усиливает склонность российских офицеров к микроменеджменту, что в свою очередь снижает оперативную гибкость. Существует реальная вероятность того, что подразделения 155-й бригады снова будут брошены в новые атаки у Угледара», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что оккупанты готовятся к новым атакам в районе Угледара. Однако в Британии полагают, что ресурса россиян будет недостаточно для прорыва.

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