Лукашисты готовятся мобилизовать 1,5 миллиона белорусов

Лукашисты готовятся мобилизовать 1,5 миллиона белорусов10
- 26.02.2023, 10:22
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Вольфович раскрыл «секретные сведения».
В случае объявления в Беларуси военного положения и перехода страны на «военные рельсы» для нужд армии мобилизуют 1,5 млн человек.
Об этом заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТА.
«Если взять по численности военные организации государства, может быть, раскрою некоторые секретные сведения, структуры военной организации государства, не Вооруженных сил, составят где-то до 1,5 млн человек в случае объявления военного положения и перевода экономики на военные рельсы», - заявил Вольфович.
По последним опубликованным данным, население Беларуси составляет около 9,3 млн человек. По данным Международного института стратегических исследований за 2022 год, профессиональная армия страны насчитывает около 48 тысяч военнослужащих и около 12 тысяч пограничников.