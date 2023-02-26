Лукашисты готовятся мобилизовать 1,5 миллиона белорусов 10 26.02.2023, 10:22

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Вольфович раскрыл «секретные сведения».

В случае объявления в Беларуси военного положения и перехода страны на «военные рельсы» для нужд армии мобилизуют 1,5 млн человек.

Об этом заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТА.

«Если взять по численности военные организации государства, может быть, раскрою некоторые секретные сведения, структуры военной организации государства, не Вооруженных сил, составят где-то до 1,5 млн человек в случае объявления военного положения и перевода экономики на военные рельсы», - заявил Вольфович.

По последним опубликованным данным, население Беларуси составляет около 9,3 млн человек. По данным Международного института стратегических исследований за 2022 год, профессиональная армия страны насчитывает около 48 тысяч военнослужащих и около 12 тысяч пограничников.

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