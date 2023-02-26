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Фанерные маршалы

  • Орест Сохар
  • 26.02.2023, 10:29
  • 1,074
Фанерные маршалы

Российское командование напомнило анекдот о баянисте.

Утопленник хватается за соломинку, Владимир Путин – за фанерных маршалов. Шойгу с Герасимовым получили не только прежнюю власть, но и стали инфлюэнсерами в кремле.

Влияние вчерашних лузеров сегодня очень заметно.

Вот на днях Путин пафосно объявлял «крестовый поход против неверных». Но эту радостную новость не услышали из первых уст немало – недавно близких – соратников фюрера: те же Кадыров с Пригожиным, не было в колонном зале бродячих Z-блоггеров. Все они еще до недавнего времени страстно облаивали российское минобороны, Кадыров сравнивал генералитет с разными плохими животными, а фюрера нарек верховным говнокомандующим (см. видео). Оговорился или нет, пусть Фрейд выясняет с Путиным.

Начало маршальской вендетты выглядело так: предводителя оккупационного контингента Суровикина (ставленника Кадырова и Пригожина) показательно снизили до уровня заместителя. Боевые тик-токеры сразу же отползли в Чечню. С информационных радаров исчез и сам Кадыров. Он начал подтягивать своих родственников во власть и формировать личную частную военную компанию. Выглядит как желание укрепить самостоятельную власть в Чечне, и поиски контактов с лидерами мусульманского мира лишь подливают масла в огонь. Если кто-то вдруг не понял настроение «отца народа», то Кадыров даже вспомнил, как тинейджером боролся за независимость Ичкерии, но русня тогда победила.

На шоу «Шойгу с Герасимовым воспитывают «Вагнер» можно было продавать попкорн. Вчера еще мегавлиятельный Пригожин, словно раненый лось, взывал на весь мордор, требуя снабдить его боевиков. На самом деле снаряды у наемников были, но на уровне со всеми другими подразделениями: Тем самым Герасимов показал, что «вагнеровцы» могут хоть чего достигать лишь тогда, когда обеспеченные БК на 300% имеют закрытую цифровую связь, БПЛА без ограничений и обученных солдат. Иначе – они такое же мясо, как и обычные чмобики. Воспитательные процедуры длились более месяца, чем маршалы показали, что Пригожин уже «не торт».

Некоторые близкие к Шойгу паблики орали, что Пригожин и Кадыров готовят захват власти в Кремле. Не исключено, что какой-нибудь соловьев еще раскроет сговор агентов «госдепа».

Шойгу – Герасимов – легендарные авторы саги «Киев за 3 дня». Возвращение их к штурвалу войны – признак большой безнадежности со стороны верховного говнокомандующего.

Кремлю очень хорошо известно, что оба фанерных маршала – такие же дерьмо-командиры, как и верховный. Яркий пример: только в одном бою под Угледаром потеряли боеспособность две орковские бригады и уничтожено более 30 бронемашин и танков. Террорист Гиркин-Стрелков пишет, что ВСУ расстреливали рашистов, как индюков в тире. Те шли без разведданных, без поддержки арты и по открытой местности.

Важная деталь: донецкая кампания очень важна для крестоносцев и их вождей. Однако управление армией настолько разбалансировано, что даже на узком участке фронта орки наступают, как Чапаев 100 лет назад: по команде «вперед» и с криком «ура!». В то время как военная наука с тех пор сильно изменилась.

Такое уважение фюрера к оленеводам из минобороны может иметь только одну природу: они пообещали фюреру определенный военный результат, и [попробовать] достичь его можно только ценой невероятных потерь. Это как у анекдотов о баянисте, который играет, как умеет.

Орест Сохар, t.me

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