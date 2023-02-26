Диетологи назвали самый эффективный способ избавиться от висцерального жира 2 26.02.2023, 10:34

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Нужно сделать всего четыре шага.

Висцеральный жир — это тип жира, который накапливается в брюшной полости между органами человека. В норме, там должен быть жир, но в очень небольшом количестве. А вот его переизбыток чреват проблемами со здоровьем.

Многим знакомы проблемы с лишним весом и ожирением. Обычно избыточный жир скапливается в области живота, что не только портит фигуру, но и вредит здоровью. Диетолог Светлана Фус предупреждает об опасности висцерального жира и рассказывает, как избавиться от него.

Информацию диетолог опубликовала на своей странице в сети Instagram.

Диетолог сообщает, что нормальное количество жира в организме должно находиться под кожей и вокруг внутренних органов. Однако, в зависимости от образа жизни, питания и уровня физической активности, его количество может начать увеличиваться. Избыток жира, который скапливается на животе, опасен для здоровья, так как сжимает внутренние органы и препятствует их нормальной работе. Кроме того, он может вызывать инсулинорезистентность, гипертонию, сахарный диабет, онкологические заболевания и другие проблемы.

Светлана Фус рекомендует следующие способы, как избавиться от жира на животе:

Измените свой рацион. Важно не переедать на ночь и питаться сбалансировано в течение дня.

Увеличьте уровень физической активности. Без нее уменьшить количество висцерального жира трудно. Увеличивая интенсивность занятий, можно тратить энергию и сжигать жир. Поэтому важно подтягивать мышцы и увеличивать мышечную массу. Однако, тренировки не должны быть изнурительными.

Забудьте о диетах. Организуйте свой рацион, учитывая особенности своего организма, возраст и образ жизни.

Пройдите обследование организма. Проверьте уровень гликированного гемоглобина, липопротеидов, ТТГ и глюкозы.

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