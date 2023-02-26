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Украинские морпехи дронами и минометами разгромили русскую пехоту в Донецкой области

  • 26.02.2023, 10:43
  • 3,044
Украинские морпехи дронами и минометами разгромили русскую пехоту в Донецкой области

Оккупантов ликвидировали среди заснеженного поля.

Морские пехотинцы ВСУ разгромили российскую пехоту на фронте в Донецкой области. Оккупантов, которые хотели атаковать позиции украинских защитников, ликвидировали среди заснеженного поля.

Удачно отработали по врагу, в частности, минометный расчет 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Билинского вместе с «птичками» 503-го отдельного батальона морпехов. Видео опубликовано на Facebook-странице 36-й ОМБр.

На кадрах показано, как вражеские солдаты с автоматами, подпрыгивая, пробираются и прячутся между деревьями, чтобы в дальнейшем штурмовать украинские позиции.

За передвижением оккупантов в разбитой обстрелами посадке на поле присматривали «глаза», то есть дроны наших морпехов из 503-го батальона.

Со своей стороны минометные расчеты 36-й ОМБр сломали планы врага, нанеся по нему удары.

Защитники сначала устроили захватчикам из РФ дневной 120-мм адский пыл. От прилетов тех не спасли даже окопы.

Впоследствии воины закрепили результат и контрольным ночным залпом, отправляя российскую пехоту на «концерт Кобзона».

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