Ошибка резидента 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

26.02.2023, 11:02

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У Соловьева с Медведевым даже лицо перекосило от ярости.

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что только что принятые «канадские и западные санкции против российских граждан, государственных структур или бизнеса являются бессмысленными». Он пояснил, что они «не могут повлиять на нашу суверенную внешнюю политику или внутренние отношения».

Достаточно посмотреть на перекошенные от ярости лица, например, Владимира Соловьева или Дмитрия Медведева, чтобы поставить под сомнение слова Олега Степанова. Да и у всей «элиты» страны, попавшей под санкции, настроение плохое.

Отсюда вопрос: зачем «элите» санкционные последствия того, что устроил великий геополитик 24 февраля? Это кто, революционеры-аскеты? Их потребительский стандарт всегда предполагал имущество, деньги, детей в западных странах.

Поэтому то, что делают западные страны – не «бессмысленно». Они выбивают из-под великого геополитика поддержку тех, кто обогащался при его четвертьвековом правлении. Создают богатый и влиятельный класс недовольных.

Да, пока внешняя и внутренняя политика России неизменна. Но ведь «еще не вечер». Исход противостояния со странами, многократно превосходящими Россию в экономическом отношении очевиден. Перемены обязательно наступят.

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