Стало известно, какая погода придет в Беларусь с началом календарной весны 26.02.2023, 11:09

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Синоптики поделились прогнозом на неделю.

Синоптик Дмитрий Рябов поделился прогнозом погоды на неделю с 27 февраля по 5 марта.

На следующей неделе в большинстве дней за погоду станут отвечать атмосферные фронты и влажные воздушные массы с западной Европы, не обойдется без скоротечных осадков в различной фазе, атмосферное давление высокое. При этом температурный фон будет очень контрастным: теплее в юго-западных районах, холоднее по северо-востоку. С приходом весны рассчитывать на хорошее тепло пока не приходится, ведь март по своим климатическим характеристикам еще зимний месяц.

В начале недели, в последние дни зимы, Беларусь будет находиться в зоне влияния области высокого атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Влажность до 90%, ночью и утром слабый туман, видимость до километра. На дорогах и тротуарах гололедица. Температура ночью от -2°C по юго-западу до -10°C по северо-востоку. В середине дня в понедельник от +2 до -4°C, во вторник от +3 до -2°C.

В середине недели, в первый день календарной весны, за погоду станут отвечать влажные воздушные массы балтийского происхождения. В результате будет преобладать облачная с прояснениями, с небольшими осадками погода. На отдельных участках дорог гололедица. Влажность до 90%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в среду ночью от -1°C по западу до -12°C по северу. Днем от +3 до -3°C.

В начале второй половины недели погодные условия станет определять область высокого атмосферного давления и малоактивные атмосферные фронты северо-запада Европы. Быстро двигаясь в юго-восточном направлении, они принесут осадки различной интенсивности. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Влажность до 90%. Ветер западный, умеренный. Температура ночью от -1°C по западу до -9°C по северо-востоку, при прояснениях до -12°C. В дневные часы в четверг от 0 до +4°C, в пятницу от -1 до +2°C.

По предварительным прогнозам, в выходные дни за ситуацию в атмосфере продолжат отвечать атмосферные фронты и влажные воздушные массы с запада Европы. Облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные осадки. Влажность до 90%. Под утро слабые туманы, видимость до полукилометра. Ветер западной четверти, умеренный. Температура ночью от -2°C по юго-западу до -10°C по северо-востоку. Днем в субботу от +2°C по юго-западу до -7°C по северо-востоку, в воскресенье – от 0 до +3°C.

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