Лукашистов «дестабилизировал» дом для кошек в Орше 9 26.02.2023, 11:16

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Елена Мирошниченко

Власти в панике задержали известную зоозащитницу.

В Орше в начале февраля зоозащитницу Елену Мирошниченко судили по статье 24.23 КоАП (несанкционированное массовое мероприятие). 2 февраля Елену вызвали в милицию, где сразу же арестовали. Теперь правозащитникам «Весны» стала известна причина ее задержания.

Оказалось, женщину обвинили в том, что она «оставила приглашение принять участие в праздновании открытия дома для кошек с совместным чаепитием» в Viber в сообществе «Хвостики», созданном для помощи бездомным животным.

В постановлении суда отмечалось, что при определении вида взыскания судья Юлия Вершинина учла «характер и степень общественного вреда совершенного административного правонарушения, которое, согласно КоАП, относится к категории тяжких, направленных на дестабилизацию ситуации в обществе и государстве». В результате волонтерку осудили на 15 суток.

Елена Мирошниченко — известная в Орше зоозащитница. Инициатива «Хвостики» в которой она участвует, ежемесячно помогает десяткам бродячих животных.

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