На белорусско-литовской границе возникло странное «затишье» 3 26.02.2023, 12:00

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Фото: ELTA / Marius Morkevičius

Что происходит?

На литовско-белорусской границе 8 дней подряд не фиксируют попыток незаконного попадания иностранцев со стороны Беларуси. На латвийско-белорусской задержано 11 человек, пишет Delfi.

За минувшие сутки в Польшу с территории Беларуси пытались попасть 42 иностранца. Из них на участке Мельник задержана группа из 16 граждан Сирии, 1 человек отступил на белорусскую территорию по прибытии патрулей. На участке Кузница за пособничество задержан гражданин Туркменистана, сообщает Погранслужба Польши.

Как сообщал сайт Charter97.org, c 10 февраля Польша закрыла пункт пропуска «Бобровники», реагируя на жесткий приговор лукашистов политзаключенному Анджею Почобуту. Позже представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что пограничный пункт пропуска «Тересполь» тоже может быть закрыт: такое решение уже находится «на столе». Ранее о такой возможности сообщал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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