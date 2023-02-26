закрыть
26 февраля 2023, воскресенье, 13:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На белорусско-литовской границе возникло странное «затишье»

3
  • 26.02.2023, 12:00
  • 11,244
На белорусско-литовской границе возникло странное «затишье»
Фото: ELTA / Marius Morkevičius

Что происходит?

На литовско-белорусской границе 8 дней подряд не фиксируют попыток незаконного попадания иностранцев со стороны Беларуси. На латвийско-белорусской задержано 11 человек, пишет Delfi.

За минувшие сутки в Польшу с территории Беларуси пытались попасть 42 иностранца. Из них на участке Мельник задержана группа из 16 граждан Сирии, 1 человек отступил на белорусскую территорию по прибытии патрулей. На участке Кузница за пособничество задержан гражданин Туркменистана, сообщает Погранслужба Польши.

Как сообщал сайт Charter97.org, c 10 февраля Польша закрыла пункт пропуска «Бобровники», реагируя на жесткий приговор лукашистов политзаключенному Анджею Почобуту. Позже представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что пограничный пункт пропуска «Тересполь» тоже может быть закрыт: такое решение уже находится «на столе». Ранее о такой возможности сообщал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников