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ВСУ устроили «избиение» войск РФ под Токмаком

  • 26.02.2023, 12:06
  • 6,494
ВСУ устроили «избиение» войск РФ под Токмаком

Разведка в Запорожской области закончилась разгромом и ликвидацией 120 оккупантов.

Попытка наступления российских войск в Запорожской области закончилась провалом. Оккупанты понесли ощутимые потери.

Главное управление разведки МО Украины опубликовало перехваченный разговор, в котором российский военнослужащий утверждал, что подразделения российского 503-го мотострелкового полка пытались провести разведку под Щербаками (32 км к северо-западу от Токмака), но ВСУ уничтожили все 120 человек личного состава, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Также сообщается, что российские войска обустраивают свои позиции в жилых районах на восточном берегу Херсонской области, что сильно затрудняет возможность украинских военных наносить удары по оккупантам.

«Главное управление военной разведки (ГУР) Украины обнародовало перехваченный разговор, в котором российский военнослужащий заявил, что 120 военнослужащих российского 503-го мотострелкового полка (19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) пытались провести разведку под Щербаками (32 км к северо-западу от Токмака), но ВСУ поразили все 120 человек личного состава», — подчеркнули в ISW.

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