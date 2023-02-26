Психическая болезнь Лукашенко отразилась даже на его паспорте

Психическая болезнь Лукашенко отразилась даже на его паспорте9
- 26.02.2023, 12:17
- 14,460
Хакеры взломали базу данных медцентра диктатора.
Белорусские хакеры добыли номера паспортов, указанные в справках медцентра Лукашенко.
«Лукашенко настолько нездоровый человек, что ему важно иметь паспорт с номером MP 0000001», — сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Записи главной клиники Лукашенко фиксируют, что в данный момент А. Лукашенко использует паспорт MP 0000001. Сыну он сделал номер паспорта MP 0000002. Ему эти номера реально важны, он постоянно истерически боится потерять власть и подобные вещи поддерживают его психику на плаву», — говорится в сообщении.
Как сообщал сайт Charter97.org, у Лукашенко обнаружили целый букет психиатрических расстройств, при этом 25 из них совпадают с симптомами, найденными при клинических обследованиях известного маньяка Чикатило.