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Психическая болезнь Лукашенко отразилась даже на его паспорте

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  • 26.02.2023, 12:17
  • 14,460
Психическая болезнь Лукашенко отразилась даже на его паспорте

Хакеры взломали базу данных медцентра диктатора.

Белорусские хакеры добыли номера паспортов, указанные в справках медцентра Лукашенко.

«Лукашенко настолько нездоровый человек, что ему важно иметь паспорт с номером MP 0000001», — сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Записи главной клиники Лукашенко фиксируют, что в данный момент А. Лукашенко использует паспорт MP 0000001. Сыну он сделал номер паспорта MP 0000002. Ему эти номера реально важны, он постоянно истерически боится потерять власть и подобные вещи поддерживают его психику на плаву», — говорится в сообщении.

Как сообщал сайт Charter97.org, у Лукашенко обнаружили целый букет психиатрических расстройств, при этом 25 из них совпадают с симптомами, найденными при клинических обследованиях известного маньяка Чикатило.

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