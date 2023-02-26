«Это же не мы вас туда отправили, почему я буду снабжать армию РФ?» 2 26.02.2023, 12:24

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Жена русского оккупанта отказалась помогать мужу на фронте.

Украинская разведка перехватила интересный телефонный разговор российского военного, который находится в районе Кременной. Он обсудил с супругой плохое снабжение оккупационной армии РФ в Украине.

Жена оккупанта была сильно возмущена тем фактом, что у россиян собирают пожертвования на снабжение российских войск.

«На передовую собирают деньги на тепловизоры, доски… Все понимаю, да, что это наши мужики, что нужно помочь им. Но простите, это же не мы вас туда отправили. Почему вас не снабжают? Почему я буду снабжать армию России?» - жаловалась россиянка.

Ее муж-оккупант отметил, что военных РФ, которые высказывают недовольство из-за снабжения, наказывают, направляя на самые «горячие» участки фронта.

«С других батальонов отправляют к нам в наказание, прикинь? Мы самая плохая линия, по которой бьют! Вот сейчас к нам с другого бата отправили пацана на перевоспитание», - сообщил оккупант.

Он крайне резко высказался в адрес своего комбата за то, что отсиживается в тылу и не появляется на передовых позициях.

«Комбат живет в доме. Мы пока здесь на этих позициях уже 2 месяца живем, он всего лишь два раза был. Два раза!» - сообщил военный РФ.

Он добавил, что морально-психологическое состояние в его группировке крайне плачевное. Сослуживцы готовы самим себе наносить ранения, чтобы попасть домой.

«Тут уже с ума сходят… Тип говорит: «Сломайте мне пятку… сразу 60 тысяч плачу. Пятка долго заживает. Ну, чтобы домой уехать на полгода». Я говорю: «Давай, я тебе ее отстрелю… Наличку готовь только, только свой «Калашник» мне давай, я тебе пробью насквозь, а потом скажешь, что сам себе нечаянно саданул», - рассказал оккупант.

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