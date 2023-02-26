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Мошенники придумали новый способ обмана белорусов во время оплаты коммуналки

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  • 26.02.2023, 12:29
  • 5,756
Мошенники придумали новый способ обмана белорусов во время оплаты коммуналки

За несколько дней на «удочку» попались более 50 человек.

За последние несколько дней в милицию обратилось более 50 человек, ставших жертвами новой уловки мошенников. Все они пытались оплатить коммунальные услуги через поддельные сайты банков, сообщает пресс-служба МВД.

Зайдя на поддельные страницы, внешне похожие на оригинальные сайты банков, люди вводили реквизиты карт, — и в результате со счета пропадали все деньги. При этом распознать фишинговый ресурс несложно: его доменное имя не является идентичным банковскому, а содержит как минимум один лишний или измененный символ.

— Установлено более 20 интернет-ресурсов, внешне схожих с настоящими интернет-ресурсами, вместе с тем работающими совместно со злоумышленниками. Указанные интернет-ресурсы были заблокированы, — заявил замначальника главного управления по противодействию киберпреступности Александр Рингевич.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, сотрудники милиции советуют проявлять «предельную бдительность», заходя на сайты банков, а еще лучше платить коммуналку через банковские приложения. Если вы обнаружите поддельный сайт, сотрудники милиции просят сделать скриншот и сообщить им.

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