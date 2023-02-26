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Лукашисты продлили пребывание российских войск в Беларуси

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  • 26.02.2023, 12:45
  • 3,202
Лукашисты продлили пребывание российских войск в Беларуси

Стало известно, на каких полигонах находятся оккупанты.

В Беларуси снова продлили военные учения на неделю как минимум до 6 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Беларускі Гаюн».

Сообщается, что 25-26 февраля были выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы Вооруженные сил РФ, продолжат работать без перерыва: «Осиповичский», «Доманово», «Лепельский», «Обуз-Лесновский».

Судя по графику проведения учений на беларусских полигонах, они будут длиться минимум до:

227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 04.03;

Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 03.03;

Полигон «Брестский» 38 одшбр. (Брестский район) до 04.03;

Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 05.03;

212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 03.03;

230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) до 06.03;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 05.03;

Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 05.03.

«Гаюн» отмечает, что общее число продлений учений уже составило 44 недели. Сообщается, что беларусские военные улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но как и ранее, не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта.

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