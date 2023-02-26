Сокурсник Путина раскрыл правду о российских ракетах «Сармат» и «Циркон» 2 26.02.2023, 12:57

4,630

Оружие имеет слабые места, которые никак не позволяют назвать ракету сверхзвуковой.

Бывший советский разведчик, однокурсник Путина Юрий Швец в интервью для телеканала «Прямий» поделился информацией о российских ракетах, которыми очень гордятся в Кремле.

Юрий Швец убежден, что на самом деле ракета «Циркон» имеет свои слабые места, которые никак не позволяют ее назвать сверхзвуковой и настолько опасной, как о ней говорят в РФ.

Оказалось, что гордость РФ, ракета «Сармат», - это украинская разработка, которая называлась «Сатана». После 2014 года пришлось сделать свой аналог, который Путин обещает поставить на поток.

Юрий Швец сообщил: «Приблизительно то же самое «Циркон». Американцы смеются, что Путин, когда рассказывает, что это чудо, сверхзвуковая, гиперзвуковая ракета, от которой нет спасения Западным цивилизациям, то на Западе говорят, что он хочет отменить законы физики».

Экс-разведчик озвучил важные нюансы по ракете «Циркон»: «Дело в том, что эта ракета, если она действительно гиперзвуковая и летит со скоростью пять махов, то есть в пять раз выше скорости звука и выше, то она не может быть точной, потому что при такой скорости возникает своего рода тепловая оболочка, плазма она вроде бы называется. И на ней, на этой ракете, установлен датчик, который ее наводит в цель. Так вот эта плазменная оболочка не дает работать этой системе наведения. Тут надо выбирать: или ракета летит быстро, или она летит точно».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».