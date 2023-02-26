Как выглядят и сколько стоят дешевые квартиры с ремонтом в Минске 26.02.2023, 13:22

Некоторые из них находятся возле метро.

Журналисты realt.by нашли полноценные однокомнатные квартиры, в которых можно сразу жить: объекты продаются с мебелью и техникой или с отделкой, но пустые. Самая дорогая квартира — 46 тысяч долларов.

Партизанский проспект (Заводской район)

Квартира на Партизанском проспекте, 20 располагается на втором этаже кирпичной четырехэтажки 1959 года постройки. Общая площадь однушки — 28,8 м². Кухня занимает 6 «квадратов».

В квартире есть отдельная жилая комната, которая не разделена дверьми с коридора. Здесь заменены электрика, сантехника, канализационные трубы. Стены выровнены, на полу лежит линолеум, установлены стеклопакеты REHAU.

В квартире есть совмещенный санузел, облицованный плиткой. Владельцы сделали душевую вместо ванны. Также имеется и застекленный балкон.

При продаже остается встроенная кухня, шкафы-купе и холодильник.

Квартира стоит 42 900 долларов. Один «квадрат» обойдется в 1490 долларов.

Улица Одоевского (Фрунзенский район)

На Одоевского, 37 продается однокомнатная квартира на втором этаже пятиэтажки 1966 года постройки. Ее общая площадь — 30,2 м² с кухней в 8 метров.

Автор объявления пишет, что квартира готова к проживанию. Она обставлена всей необходимой мебелью и техникой. В однушке есть совмещенный санузел с душевой кабиной, но нет балкона. На полу — ламинат, в окнах — стеклопакеты.

Квартира стоит 43 тысячи долларов. Квадратный метр — 1424 доллара.

Улица Бирюзова, 5 (Фрунзенский район)

На Бирюзова, 5 находится пятиэтажный дом 1966 года постройки. Там на четвертом этаже продается однушка площадью 30,8 квадратного метра с кухней в 5,8 м².

В 2013 году в доме был проведён капитальный ремонт с заменой всех коммуникаций и утеплением фасада. В окнах установлены стеклопакеты, на полу лежит линолеум, в совмещенном санузле — кафель. Стены там также облицованы кафелем. Кухня оборудована гарнитуром, стоит газовая плита. Здесь имеется и балкон.

Квартира стоит 39 500 долларов. Метр обойдется в 1282 доллара.

Улица Космонавтов (Московский район)

Девятиэтажка на Космонавтов, 23/3 была построена в 1987 году. Там на четвертом этаже продается квартира площадью 35 «квадратов». Кухня — 7,1 м².

В квартире хороший ремонт. Есть отдельная жилая комната, балкон и раздельный санузел. Кухня со встроенной техникой. Там остается варочная панель, духовой шкаф и холодильник. Также остается новым хозяевам стиральная машина и встроенный шкаф в коридоре.

На полу лежит ламинат, в ванной и туалете — кафель.

Квартира продается за 46 тысяч долларов. Метр обойдется в 1 314 долларов.

Улица Бельского (Фрунзенский район)

Девятиэтажка на Бельского, 17 была построена в 1976 году. На последнем этаже там выставлена на продажу однушка. Ее площадь — 28,7 м², кухня — 7,3 м².

В квартире сделан хороший ремонт. Есть застекленная лоджия и совмещенный санузел. На полу лежит ламинат, в санузле и кухне — плитка. В окнах стоят стеклопакеты.

Цена квартиры — 44 900 долларов. «Квадрат» стоит 1 564 доллара.

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