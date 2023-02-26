Три вида оружия, изменивших ход войны Украины с Россией 26.02.2023, 13:45

Javelin, HIMARS и Bayraktar.

Когда год назад президент России Владимир Путин отправил свои войска в Украину, большинство наблюдателей ожидали скорой победы оккупантов. Эти ранние прогнозы российского успеха не оправдались и эксперты ссылаются на ряд факторов, среди которых высший боевой дух и лучшая военная тактика украинской стороны, а также – что очень важно – поставки западных вооружений.

Хотя недавние заголовки говорили о том, что западные боевые танки или системы противовоздушной обороны Patriot могут повлиять на исход войны, эти системы еще не были использованы в боевых действиях в Украине. Но есть другое оружие, которое уже помогло изменить ход войны, говорится в статье CNN. Вот три ключевых из них, которые украинцы использовали с разрушительным эффектом.

Javelin

В самом начале войны бойцы с обеих сторон ожидали, что российские бронетанковые колонны начнут входить в столицу Украины Киев в течение нескольких дней. Украинцы нуждались в чем-то, что могло бы притупить эту атаку, и стал Javelin, управляемая противотанковая ракета, которая стреляется с плеча и может быть развернута одним человеком.

Отчасти ее привлекательность заключается в простоте использования, объясняет производитель Lockheed Martin, разработавший ракету совместно с компанией Raytheon: «Чтобы открыть огонь, наводчик приводит курсор на выбранную цель. Затем командная пусковая установка Javelin посылает ракетам сигнал блокировки перед пуском».

Javelin – это оружие типа «выстрел и забыл». Как только оператор производит выстрел, он может бежать в укрытие, пока ракета летит к цели.

Это было особенно важно в первые дни войны, поскольку россияне, как правило, держались в колоннах, пытаясь войти в городские районы. Оператор Javelin может вести огонь из здания или из-за дерева и исчезнуть до того, как россияне смогут открыть ответный огонь.

Javelin также хорошо подходит для поражения слабого места российских танков – их горизонтальных поверхностей, поскольку его траектория после запуска изгибается вверх, а затем падает на цель сверху, как утверждают в Lockheed Martin.

Это можно было увидеть на фотографиях русских танков в начале войны с взорванными башнями. Часто именно Javelin причинял вред.

Действительно, влияние «Джавелинов» было настолько велик, что через два с половиной месяца войны президент США Джо Байден посетил завод в Алабаме, где их производят, чтобы похвалить рабочих за их помощь в защите Украины.

«Вы делаете гигантскую разницу для этих бедных сыновей оружия, которые находятся под таким огромным давлением и огневой мощностью», – сказал тогда Байден.

У «Джавелинов» было еще одно преимущество, особенно актуальное в начале войны: они были политически приемлемыми.

«Их низкая стоимость и оборонное назначение делают их политически более приемлемыми для других стран, – написал Майкл Армстронг, доцент Университета Брока в Онтарио, в статье для «The Conversation». – И наоборот, правительства расходятся во мнениях по предоставлению более дорогих наступательных вооружений, таких как военные самолеты».

HIMARS

Полное название HIMARS – Высокомобильная артиллерийская ракетная система M142. По данным армии США, это «проверенная в боях, всепогодная, круглосуточная, смертоносная и быстро реагирующая, колесная система высокоточного ударного оружия с полным спектром действия».

Это очень сложно, но если говорить проще, то HIMARS – это 5-тонный грузовик с капсулой, который может запускать шесть ракет почти одновременно, отправляя их взрывные боеголовки далеко за линию фронта, а затем быстро менять позиции во избежание контрудара.

«Если Javelin был культовым оружием на ранних этапах войны, то HIMARS является культовым оружием на поздних этапах», – написал в январе Марк Кансиан, старший советник Программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований.

HIMARS стреляет боеприпасами, называемыми управляемыми реактивными системами залпового огня (GMLRS) и имеющими дальность стрельбы от 70 до 80 километров. А их системы наведения GPS делают их чрезвычайно точными – в пределах примерно 10 метров от намеченной цели.

В июле прошлого года российский репортер Роман Сапенков рассказал, что был свидетелем удара HIMARS по российской базе в аэропорту Херсона на территории, которую в то время оккупировали московские войска.

«Меня поразило то, что весь пакет пять или шесть ракет приземлился практически на копейку», - написал он.

HIMARS имел два ключевых последствия, пишет Ягиль Хенкин, профессор Командно-штабного колледжа Армии обороны Израиля, для Университетской печати Корпуса морской пехоты США.

«Удары заставили россиян переместить свои склады боеприпасов дальше в тыл, тем самым снизив имеющуюся огневую мощь российской артиллерии вблизи линии фронта и усложнив логистическую поддержку», – пишет Хенкин.

По его словам, использование ракет дальнего радиуса действия для поражения таких целей, как мосты, подорвало российские усилия по снабжению.

Система HIMARS производится и запатентована в США компанией Lockheed Martin.

Bayraktar TB2

Этот турецкий беспилотник стал одним из самых известных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в мире благодаря его использованию в войне в Украине. Он относительно дешев, сделан из готовых деталей, имеет смертоносное оружие и записывает свои атаки на видео.

Эти видео показывают, как он уничтожает российскую бронетехнику, артиллерию и линии снабжения ракетами, ракетами с лазерной наводкой и «умными» бомбами, которые он имеет на вооружении.

«Вирусные видео с TB2 являются отличным примером современной войны в эпоху TikTok», – написал на сайте Атлантического совета Аарон Стайн, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики.

Bayraktar TB2 не был «волшебным оружием», но он был «достаточно хорошим», написал он.

Он назвал его слабыми сторонами недостаточную скорость и уязвимость к средствам противовоздушной обороны. Статистика боев, кажется, подтверждает это. Семнадцать из 40-50 ТВ2, полученных Украиной, были уничтожены в бою, согласно данным разведывательного сайта с открытым кодом Oryx.

Но Стайн говорит, что количество потерь перекрывается низкой стоимостью беспилотника, а значит, их можно относительно легко заменить.

Действительно, план создания конвейера по производству беспилотников в Украине разрабатывался еще до войны. А использование беспилотников потенциально спасло жизнь украинских пилотов, которые в противном случае не смогли бы выполнить миссию.

Последние сообщения из Украины указывают, что TB2 может играть меньшую роль, поскольку российские войска выясняют, как с ним бороться, но его поклонники говорят, что он приносил пользу тогда, когда положение Украины было наиболее нестабильным.

«Видеозаписи убийств российских военных прекрасно поднимали боевой дух, – сказал Сэмюэл Бендетт, адъюнкт-старший научный сотрудник Центра военно-морских исследований (CNAS), в интервью CNN в начале войны. – Это победа в сфере связей с общественностью».

О ТВ2 даже сняли музыкальный клип. Вот какой статус он приобрел среди украинцев.

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