В России разбился еще один Су-25 Минобороны 10 26.02.2023, 13:51

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Причиной крушения стало возгорание двигателей.

В России 26 февраля потерпел крушение очередной штурмовик Су-25, принадлежащий министерству обороны РФ. По предварительным данным, причиной крушения стало возгорание двигателей, передает obozrevatel.com.

Пилот успел катапультироваться и выжил. Об этом пишет российский Telegram-канал Fighterbomber, автор которого называет себя «истребителем-бомбардировщиком в отставке».

«Ещё одна авария Су-25. Предварительно - пожар двигателей. Летчик прыгнул, жив, цел», – отмечено в сообщении.

Автор канала не уточнил, где именно произошло авиакрушение. В то же время, официальные лица РФ и федеральные СМИ государства-агрессора хранят молчание об инциденте.

Напомним, несколько дней назад в Белгородской области, неподалеку от границы с Украиной, также разбился российский военный самолет. Тогда пилот потерпевшего крушение Су-25 погиб при попытке катапультироваться: при падении он получил несовместимые с жизнью травмы.

В России официальной причиной крушения назвали «технические неисправности» самолета. По версии российского МО, Су-25 «возвращался на аэродром базирования после выполнения боевого задания». При этом в ведомстве Шойгу попытались уверить, что «разрушений на земле нет», хотя в СМИ появились фото с места крушения, где видно, что штурмовик упал на хозпостройку. Она вследствие падения самолета загорелась – и была уничтожена огнем дотла.

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